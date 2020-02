Update, 06.02.2020: Betreiber kündigt nächste Swinger-Party im TV an

Nachdem die Polizei vergangene Woche eine Party in einem Swinger-Club in Röttenbach (Kreis Erlangen-Höchstadt) aufgelöst hat, hat sich nun der Besitzer zur Zukunft des Etablissements zu Wort geäußert. Dem regionalen TV-Sender Frankenfernsehen sagte er: "Wir werden alle Maßnahmen erfüllen, so dass am Schluss nur noch das Moralische übrig bleibt. Und dann müssen wir halt gucken."