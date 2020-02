Landratsamt verbietet Partys im Swinger-Club - ist jetzt Schluss in Röttenbach?

Update, 06.02.2020: Landratsamt verbietet Veranstaltungen

Die aufgelöste Swingerparty in Röttenbach (Kreis Erlangen-Höchstadt) beschäftigt weiter die Behörden. Nachdem der Besitzer des Swinger-Clubs im Fernsehen eine weitere Party angekündigt hatte (siehe unten), hat das Landratsamt jetzt reagiert:

Seit Mittwoch sind - mit der Übergabe eines Bescheids auf Nutzungsunterlassung - Veranstaltungen jeder Art im Gebäude untersagt. Das bestätigte Hanna Reuter-Özer, Pressesprecherin des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, auf Nachfrage von inFranken.de. Dieser Bescheid würde den Fall aber nicht beenden, fügt sie an. Der Besitzer könne jederzeit eine Antrag auf Nutzungsänderung stellen. Dies sei laut Reuter-Özer bislang noch nicht passiert.

Update, 06.02.2020: Betreiber kündigt nächste Swinger-Party im TV an

Nachdem die Polizei vergangene Woche eine Party in einem Swinger-Club in Röttenbach (Kreis Erlangen-Höchstadt) aufgelöst hat, hat sich nun der Besitzer zur Zukunft des Etablissements zu Wort geäußert. Dem regionalen TV-Sender Frankenfernsehen sagte er: "Wir werden alle Maßnahmen erfüllen, so dass am Schluss nur noch das Moralische übrig bleibt. Und dann müssen wir halt gucken."