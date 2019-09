Röttenbach hat eine neue Königin

Gleich zu Beginn ein wichtiger Akt: Der Röttenbacher Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) eröffnete die Kirchweih nicht nur mit dem Bieranstich, sondern stellte auch gleich die 8. Röttenbacher Bierkönigin, Katharina Sapper, vor.

Nach dem Festgottesdienst fand am Freitagabend der traditionelle Festumzug zum Kerwaszelt statt. Begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr Röttenbach kamen die Besucher wie gewohnt am Festzelt auf dem Hof der Brauerei Sauer an.

Aus Gumbert wurde Gumbrecht

Im Festzelt wechselten sich Stücke der Röttenbacher Blasmusik und lautstarke Kerwaslieder der Kerwasburschen ab. Bevor Wahl Sapper als neue Bierkönigin vorstellte, nutzte er die Gelegenheit, die Tätigkeit von Christin Gumbrecht zu würdigen. Ihre zweijährige Amtszeit als 7. Bierkönigin ging in diesem Jahr zu Ende. Besonders freudig, sei, dass sie als Christin Gumbert gestartet war und nun als Christin Gumbrecht das Amt verlassen wird.

Dann war es soweit: Katharina Sapper wurde zur neuen Bierkönigin gekrönt. Wahl merkte an, dass nur eine echte Röttenbacherin dieses Amt übernehmen könne. Noch dazu müsse sie engagiert sein. Von Wahl und Gumbrecht erhielt Sapper ihr Diadem und die Schärpe. Die 19-Jährige lebt bereits ihr ganzes Leben in Röttenbach und "ich könnte mir auch nie vorstellen, unseren schönen Ort zu verlassen", so die junge Frau in ihrer Antrittsrede.

Klarinette bei der Blasmusik

Bereits viele Jahre engagiert sich Sapper in der Röttenbacher Blasmusik, wo sie Klarinette spielt. Die gelernte Automobilkauffrau absolviert momentan eine weitere Ausbildung zur Erzieherin. Auf die Frage, wie sie dazu kam, Bierkönigin werden zu wollen, antwortet Sapper, dass der Bürgermeister sie einfach angerufen habe, da sie eine engagierte Röttenbacherin sei.

Sapper freut sich auf ihre Aufgaben als Bierkönigin. Dazu gehört es, Veranstaltungen im Landkreis zu besuchen und dabei die Gemeinde Röttenbach und die Brauerei Sauer zu repräsentieren. Als Besonderheit wünschte sich die neugekrönte Bierkönigin, dass alle gemeinsam das Röttenbacher Karpfenlied singen, da ihr Großvater, der die Röttenbacher Blasmusik mitgründete, den Text des Liedes selbst geschrieben hat.

Um das Feierwochenende in Röttenbach einzuleiten, stach Bürgermeister Wahl das erste Bierfass der Brauerei Sauer an. Mit nur einem Schlag eröffnete er die Kerwa. Ebenfalls anwesend waren neben einigen Bürgermeistern aus den Landkreisgemeinden Landrat Alexander Tritthart (CSU) und die Bayerische Meerrettichkönigin Theresia I. aus Baiersdorf.