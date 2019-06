Exhibitionist entblößt sich auf Spielplatz

Kinder flüchten nach Hause

Polizei sucht Zeugen

In Röttenbach (Kreis Erlangen-Höchstadt) hat sich am Freitagnachmittag (21. Juni 2019) ein Unbekannter auf einem Spielplatz entblößt. Informationen der Polizei zufolge, ließ der Mann dort seine Hose herunter und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Drei Kinder spielten auf dem Spielplatz, als sich der Vorfall ereignete.

Die Kinder flüchteten sofort nach Hause und erzählten ihren Eltern davon. Anschließend wurde der Vorfall der Polizei gemeldet. Die Beamten suchen nun nach dem unbekannten Mann. Er wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre alt

circa 180 cm groß

schlank

dunkle, kurze Haare

keinen Bart

trug ein weiß/graues T-Shirt

Die Kriminalpolizei Erlangen leitet die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter 0911 2112-3333 entgegen genommen.

Auch in Nürnberg gab es am Freitag einen Fall von Exhibitionismus. Ein Unbekannter belästigte fünf Mädchen in einem Park. Die Polizei sucht nach dem Mann. Die Behörden hatten zunächst vermeldet, dass es sich um einen Spielplatz in Höchstadt an der Aisch handle. Diese Informationen wurde nun korrigiert: Es handelt sich um den Spielplatz in der Pfarrstraße in Röttenbach.

