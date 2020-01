Rockkeller: Ende einer Ära

Irgendwann geht jedes Abenteuer mal zu Ende. Für Hannes und Achim Hubmann ist es jetzt soweit, sie haben das "Abenteuer" Rockkeller beendet. "Wir haben keine Nachfolger", sagt Hannes, mit 50 Jahren der Ältere der Beiden. Und fügt hinzu: "Es ist Zeit für etwas Neues. Und ich bin auch einfach zu alt."

Seit 1993 gehört dieser etwas andere Keller zum festen Bestandteil einer jeden Sommerkirchweih. Kreiert wurde die Idee vom Rockkeller von Ilse Hubmann, gemeinsam mit Tom Wild. Unterstützt wurde das Vorhaben vom damaligen Bürgermeister Hans Ort. Etwas später waren die Buben Hannes und Achim schon dabei, Betreiber des Polsterkellers war ihr Vater Josef Hubmann. Mit 16 Jahren halfen die Beiden schon eifrig beim Kellnern mit.

So haben sich über Jahrzehnte Freundschaften aufgebaut. "Manche Gäste kommen seit dreißig Jahren", erinnert sich der Wirt. Die kennt er alle, wie auch die Bands. Oftmals wurde da schon gleich fürs nächste Jahr ein Auftritt vereinbart. Schon wegen dieser Beziehungen gehen die Beiden auch mit einem tränenden Auge.

Das Konzept war einfach, aber wirksam: Zehn Tage Rockmusik in der besonderen Atmosphäre zwischen Schotterfläche, Wiese und Wald. Und dazu die wunderbare Gelegenheit, seinesgleichen zu treffen. Das Publikum hat sich in all der Zeit kaum verändert, man kennt sich auf dem Rockkeller. Achim Hubmann: "Es war wie eine Familie."

An dem Grundkonzept soll sich nicht viel ändern, sagt Bürgermeister German Hacker. Die Stadt hat im vergangenen Jahr das Grundstück von der Familie Hubmann gekauft. Auch Hacker zählt das bewaldete Gelände zum festen Bestandteil des Sommerkirchweih-Areals, anders wäre es nicht zu verwenden. Das habe beim Kaufbeschluss auch der Stadtrat sehr klar so gesehen, sagt Hacker. Fakt ist für den Bürgermeister, dass man auf diesem Keller nicht viel verändern möchte. Die grundsätzliche Richtung einer alternativen Bühne, ergänzend zur Hauptbühne, soll beibehalten werden. Ob das dann weiter ein Rockkeller ist, lässt Hacker offen. Aber die Zielrichtung sei klar. Die Stadt habe auch schon mehrere Anfragen, die man gerade sondiere. Er, Hacker, sei guter Dinge, dass man schon bald einen Pächter gefunden habe. Das drängt ja auch, denn zur nächsten Sommerkirchweih Anfang Juli soll's ja schon weiter gehen.

Einmal bisher hätte es beinahe ein Jahr Pause gegeben. Die Familie Hubmann hatte den Keller ab 2002 vorübergehend an den Gastronom Gerald Baur verpachtet. Der suchte 2009 händeringend Leute, und nur das Engagement des Ju-Jutsu-Vereins um Holger Heubeck verhinderte damals einen Ausfall. Livemusik hat's da aber nicht gegeben. Seit 2010 betrieben die Hubmann-Brüder den Keller wieder selbst.

Anekdoten gibt's genügend. 2014 wurde der Keller sogar zur Freiluftkirche, als die Tochter eines Schaustellerpaars getauft wurde. Achim Hubmann erinnert sich auch gern an die Anfangsjahre, als alle mit vollem Elan zur Sache gingen. "Die haben uns anfangs belächelt", sagt der 48-Jährige über die "Anderen". Aber dann auch gesehen, zu was der Rockkeller im Stande war.

Alle halfen mit

Achim erinnert sich an ein Jahr, als es zur Kerwa stark geregnet hat: "Wir haben dann mit Freunden ein zweites Zelt aufgestellt, alle haben mitgeholfen." Und so wuchsen die Kellerwirte mit dem Publikum zusammen. Es war irgendwie eigen, anders als drunten rund ums Podium. "Wir waren immer eine Insel", sagen die Brüder Hannes und Achim.

Trotzdem wissen die Brüder, dass sich das Besucherverhalten im Lauf der Jahre verändert hat. Es sind unter der Woche weniger geworden, und sie kommen "später als früher", sagt Hannes. Dann aber komme schon bald die Sperrstunde.

Ob sich also das Prinzip Musikkeller halten kann, wird sich zeigen. Eines aber scheint klar: Den bisherigen Rockkeller wird es in seiner Form wohl nicht mehr geben.