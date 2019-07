Riesensandwich für hungrige Baumaufsteller

Ein Herz für die Herzogenauracher Kerwasburschen haben Klaus und Bernd Sicker. Die beiden sind mit ihrem Schmankerl-Stand auf der Kerwa vertreten und Beide haben sich vorgenommen, die Kerwasburschen nach ihrer anstrengenden Arbeit beim Baumaufstellen mit einer Stärkung zu versorgen. Mit Hilfe eines Riesenbaguettes mit 1,5 Metern Länge von der Bäckerei Polster aus Haundorf zauberten sie ein Riesenschnitzelsandwich.

Als Belag verwendeten sie alles, was auf ein Schnitzelsandwich gehört. Das Baguette wurde halbiert, mit Butter bestrichen und mit Salatblättern belegt. Darauf wurden die Schnitzelsandwiches drapiert, die in drei Durchgängen aus der Fritteuse kamen.

Klaus Sicker verzierte sie mit Ketchup, während sein Sohn Bernd das Ganze mit Tomaten, Gurkenscheiben und Zwiebelringen belegte. Bedeckt wurde der gehaltvolle Inhalt mit der oberen Hälfte des Baguettes.

In einem großen Zeremoniell wurde das Riesensandwich dann an die Bankreihen der Kerwasburschen gebracht und aus dem Transportbehälter gehoben. Dort machte Armin Gumbrecht mit einem scharfen Messer portionsgerechte Stücke aus dem beeindruckenden Stück, so dass sich alle Beteiligten daran laben konnten. Den Beteiligten hat die Stärkung gut gemundet, auch die Wertschätzung durch die Familie Sicker kam bei den Anwesenden gut an.

Während sie sich während der Kerwa um die Versorgung der Gäste mit portionsgerechten Essensrationen kümmern, ist für die Firma Sicker ist dieser "Sonderauftrag" aber nichts Ungewöhnliches. Für Firmenfeiern werden derartige kulinarische Köstlichkeiten gelegentlich geordert, auch Riesenhamburger haben die Sickers im Repertoire, wie sie betonten.