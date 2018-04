Reiten ist nicht nur ein Sport

Das Glück dieser Erde liegt ja bekanntlich auf dem Rücken der Pferde. Und damit kleine Pferdefreunde in den Ferien so richtig glücklich werden, bietet der Reiterhof Hessenmühle in Falkendorf jedes Jahr Ferienkurse an.



Fachkundige Anleitung

Die Osterferien verbrachten die neun- bis zwölfjährigen Marie, Melina, Lisa, Jasmin, Fatma, Kadriye, Lina und Elisaweta bei den Pferden in Falkendorf. Die jungen Amazonen waren dort in guten Händen: Ihnen standen Berufsreitlehrer Roland Staudenmaier, Pferdewirtschaftsmeister der Fachrichtung Klassische Reitausbildung, und als Assistentin die langjährige Reiterin Karina Franke zur Seite. Staudenmaier hat schon vielen Schülern zu Turniererfolgen und Titeln geholfen und sein Herz schlägt weiterhin für den Nachwuchs.



Da der Reitlehrer täglich mehrere Pferde unter dem Sattel hat, kann der aus seinem reichen Erfahrungsschatz und seinem reiterlichen Können viele Tipps weitergeben. Doch wie kommt man auf so ein hohes Tier? "Dafür gibt es vor der Halle eine Aufstiegshilfe", ein Podest mit Treppe, klärten die jungen Nachwuchsreiterinnen den Reporter auf.



Es liegt in der Familie

"Ich bin da schon geritten, da stand die Halle überhaupt noch nicht", berichtete lachend der Zweite Bürgermeister Peter Jordan, dessen Tochter Jasmin am Kurs teilnahm. Aber auch sie ist kein Neuling auf dem Pferderücken, denn auf dem Hof der Großeltern leben auch zwei Pferde.

"Ich werde auf jeden Fall Reitstunden nehmen", sagte Lisa, während sie Antonio mit Streicheleinheiten verwöhnte.



Der Zweite Bürgermeister musste über die Euphorie der Mädchen etwas schmunzeln. "Beim ersten Freund lässt die Begeisterung für das Pferd schon wieder etwas nach", meinte er lächelnd.

Natürlich war während der Ferien nicht nur Reiten angesagt, denn vor dem Vergnügen kommt auch die Arbeit, wie Pflege und der richtige Umgang mit den Vierbeinern. So lernten die Kinder in der Theorie unter anderem unterschiedliche Rassen kennen und erfuhren einiges über Pferdekrankheiten und mit was für Futter die Vierbeiner versorgt werden wollen. Denn der letzte Tag wird mit einer kleinen Prüfung abgeschlossen.



Grundlegende Kenntnisse

Generell erwerben Kinder bei diesen Kursen grundlegende Kenntnisse der Pferdehaltung und des Tierverhaltens, sie erfahren neue Bewegungen auf und mit dem Pferd. Das Kind soll sich in das Pferd hineindenken und -fühlen lernen.



Reiten lernen ist eigentlich mehr als ein Sport. Denn der Umgang mit dem Tier schult Einfühlungsvermögen, Handlungskompetenz und das Auftreten mit einer wirksamen Körpersprache. Denn der Umgang mit Pferden und Ponys erfordert ein großes Maß an Verantwortung und Sorgfalt. Reiten ist die einzige Sportart, die mit einem Lebewesen in partnerschaftlicher Weise gelernt und ausgeübt wird. Dadurch kann das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen gestärkt und die Konzentrationsfähigkeit sowie das Verantwortungsbewusstsein geschult werden. Ebenso wird die Beweglichkeit und Koordination der Schüler verbessert, wodurch dem Reitsport auch gesundheitsfördernde Aspekte zukommen.



Die Ferienkurse in Falkendorf waren auf jeden Fall sehr schnell ausgebucht. Deshalb will die Reitschule für die Pfingstferien nochmals zwei viertägige Kurse ansetzen.





Info und Anmeldung

Reitschule Staudenmaier, Tel. 09132/61222 oder reitschule.hessenmuehle@t-online.de