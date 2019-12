Messerstecher in Mittelfranken unterwegs - bereits 20 Vorfälle gemeldet: Aktuell treibt offenbar ein Reifenstecher in Mittelfranken sein Unwesen. Das meldet die Polizeiinspektion aus Erlangen am 24. Dezember.

An 20 Autos Reifen zerstochen

Im Zeitraum vom 21.12.2019 bis zum 23.12.2019 wurden in Kriegenbrunn, einem Stadtbezirk von Erlangen, an zahlreichen Fahrzeugen Reifen zerstochen. In den drei Tagen hätten sich bislang rund 20 Geschädigte gemeldet. Der Gesamtschaden dürfte etwa 2000 Euro betragen.