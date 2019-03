Rauchmelder rettet Mann in Herzogenaurach das Leben

Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Dohnwaldstraße in Herzogenaurach sind in der Nacht zum Mittwoch auf Rauch aufmerksam geworden, der aus einem Fenster im ersten Stock drang. Die Leitstelle alarmierte nach einem ersten Anruf um kurz vor 23 Uhr den Löschzug der Feuerwehr Herzogenaurach. Nach zwischenzeitlich mehreren Anrufen, sowie gemeldeten Hilferufen erhöhte die Leitstelle gleich darauf die Alarmstufe, woraufhin zwei weitere Feuerwehren aus den Ortsteilen Hauptendorf und Niederndorf nachalarmiert wurden. Das teilt der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion mit.

Bis zum Eintreffen der Kräfte aus Herzogenaurach hatte der Bewohner selbst durch eigene Löschversuche bereits Schlimmeres verhindert. Ein Entstehungsbrand in der Küche war der Auslöser für die Rauchentwicklung. Der Bewohner hatte großes Glück, da sein Rauchwarnmelder in der Wohnung den Kleinbrand bemerkte und ihn aus dem Schlaf im Nebenzimmer weckte.

Die Feuerwehr kontrollierte die Gegebenheiten in der Küche, um eventuell unentdeckte Glutnester aufzuspüren und eine weitere Gefahr auszuschließen. Die Wohnung wurde noch großzügig belüftet, danach war ein weiteres Eingreifen durch die Feuerwehr nicht mehr nötig. Die nachalarmierten Einheiten mussten nicht mehr ausrücken. Verletzt wurde niemand ernsthaft. Der Bewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst samt Notarzt vor Ort untersucht.

Das Eintreffen wird verzögert

Schwierig gestaltete sich bei den Gegebenheiten in der Dohnwaldstraße jedoch die Anfahrt für die Feuerwehr und deren Großfahrzeuge. Parkende Autos entlang der Häuser sorgten stellenweise für erhebliche Platzprobleme auf der ohnehin schmalen Fahrbahn. Enge Kurven, dann ein Auto, das mit zu wenig Abstand von der Abzweigung am Straßenrand stand, bescherte der Drehleiter beispielsweise erhebliche Probleme und verzögerte das Eintreffen der Feuerwehr.

Am Einsatzort fehlte auch der Platz für die Abstützung des Drehleiterfahrzeugs. Diese muss wie bei einem Kran ausgefahren werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. "Im schlimmsten Fall muss die Feuerwehr potenzielle Hindernisse händisch aus dem Weg räumen", erklärt Pressesprecher Sebastian Weber. Im Zweifelsfall könne dies nicht ohne Beschädigungen geschehen, wenn es tatsächlich um Menschenleben ginge und ein anderer Rettungsweg nicht möglich ist.