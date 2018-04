RathausReport vom 9. April 2018

IZ-Gruppe Gebäudereinigung besteht seit zehn Jahren

Seit zehn Jahren besteht die Arbeitsgruppe Gebäudereinigung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IZ) der Städte im Großraum. Nach der Gründung 2008 in Erlangen kommt die AG zu ihrer nächsten Sitzung wieder in Erlangen zusammen. Am Mittwoch, 11. April, befassen sich die Teilnehmer u.a. mit aktuellen Anpassungen im Vergaberecht, der Umsetzung des Tarifabschlusses im Gebäudereinigungs-Handwerk, die durchgeführte Reinigungsausschreibung und anderes mehr.

Insgesamt 22 Städte, Landkreise und weitere Körperschaften aus ganz Franken gehören der Arbeitsgruppe an. Gemeinsam werden Fragen rund um den Bereich der kommunalen (Gebäude-) Reinigungsdienste erörtert und Neuigkeiten ausgetauscht.

Bürgermeisterin begrüßt polnische Schülergruppe

Das Christian-Ernst-Gymnasium erhält Besuch von seiner Partnerschule, dem Nikolaus-Kopernikus-Liceum in Mielec (Polen). Bürgermeisterin Elisabeth Preuß begrüßt die rund 25 polnischen Schüler-innen und Schüler am Mittwoch, 11. April, offiziell im Rathaus.

Diakonie lädt zu Pressegespräch für ?KulturTafel?

?Kultur für alle! Die KulturTafel Erlangen? ist der Titel eines Pressegesprächs, zu dem die Diakonie Erlangen am Donnerstag, 12. April, ins Foyercafé des Theaters einlädt. Prominente Unterstützerin und Schirmherrin der Spendenaktion ist Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Die KulturTafel der Diakonie ermöglicht es Menschen mit niedrigen Einkünften, kostenfrei am kulturellen Leben in Erlangen teilzunehmen. Veranstalter stellen ihre nichtverkauften Karten zur Verfügung, die dann kurzfristig an bedürftige Menschen telefonisch vermittelt werden. Seit dem Start im Juni 2014 haben sich inzwischen mehr als 500 Personen angemeldet, wobei der Anteil an Kindern rund 40 % beträgt. Bei dem Pressegespräch rufen die Verantwortlichen zu Spenden auf.

Büchenbacher Stadtteilbeirat tagt erstmals

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung lädt der Stadtteilbeirat Büchenbach am Donnerstag, 12. April, um 18:30 Uhr ein. Sie findet im Feuerwehrgerätehaus (Häuslinger Straße 22) statt. Auf der Tagesordnung stehen die Vorstellung der einzelnen Mitglieder sowie ein Vortrag durch das städtische Amt für Soziokultur zum Stadtteil-Zentrum am Rudeltplatz.

Finanzreferent bei BST-Sitzung in München

An der nächsten Sitzung des Finanzausschusses des Bayerischen Städtetags (BST) in München nimmt am Donnerstag, 12. April, auch Erlangens Finanzreferent Konrad Beugel teil. Themen sind die kommunale Finanzlage, die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die Förderung kommunaler Schwimmbäder sowie der IT-Ausstattung an Schulen und anderes mehr.

Klangcollage ?Projekt Partigiani? mit Stefan Poetzsch

Ein Hörspiel aus Interviews mit Zeitzeugen, Anklänge und Erweiterungen von Partisanenliedern, Wortfetzen, Literatur und Klang findet am Donnerstag, 12. April, um 20:00 Uhr im Innenhof des Bürgerpalais Stutterheim (Stadtbibliothek, Marktplatz 1) statt. Stefan Poetzsch (Violine / Viola / Sounddesign) und Günter Leitzgen (Lesung) zeigen eine Mischung aus live gelesener Literatur und Dokumenten, Klängen, Musik ? gemischt mit O-Tönen. Überlappungen von Text und Klang, die einen emotionalen Zugang zum Thema erlauben. Der Eintritt ist frei.

Bei der Klangcollage handelt es sich um eine Begleitveranstaltung der Ausstellung ?Banditi e ribelli?, die noch bis Freitag, 20. April, im Rathausfoyer zu sehen ist. Die fotodokumentarische Ausstellung erzählt die Entwicklung des Partisanenkrieges in Italien zwischen 1943 und 1945. Kurze chronologisch aufgebaute Texte des Historikers Santo Peli und mehr als 120 Fotografien dokumentieren das Leben und die Anstrengungen der jungen Frauen und Männer, die gegen den Krieg, gegen Faschismus und gegen die Greuel der deutschen Besatzung kämpften.

Budde Thiem und seine gesunde Comic-Kunst

Mit der Ausstellung ?Tiere, Töne, Tore? präsentiert die Volkshochschule Erlangen ab Freitag, 13. April (Eröffnung 18:00 Uhr), im wabene-Treff, Henkestraße 53, den Musikpädagogen, Komponisten und Pianisten Uwe ?Budde? Thiem aus einer eher ungewohnten Perspektive ? der des Comic-Künstlers. Der gebürtige Bochumer, regelmäßiger Gast an der vhs, gibt hier einen Einblick in seine inzwischen 30-jährige zweite Karriere als Zeichner. Dabei nimmt er mit spitzem Stift kleine menschliche Schwächen aufs Korn, er verballhornt kulturelle Errungenschaften und nimmt moderne Extrem-sportarten genauso ironisch unter die Lupe wie die Weltgeschichte des Fußballs. Sein Motto: ?... weil Lachen gesund ist?.

Und so ist diese Ausstellung auch ein Beitrag der vhs zum bayernweiten Kunstprojekt ?kunst&gesund? des Vereins STADTKULTUR Netzwerk Bayerischer Städte. Zur Einführung unterhält sich vhs-Programmplanerin Jutta Brandis mit Budde Thiem, der auch für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt.

Zu sehen ist die Ausstellung vom 17. April bis 27. Juli, Dienstag bis Freitag (jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr) im wabene-Bistro. Der Eintritt ist frei. Kooperationspartner der vhs sind das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben ZSL und Wabe e. V. zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen.

