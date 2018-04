RathausReport vom 6. April 2018

Bürgermeisterin bei Naherholungsverein Sebalder Reichswald

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens nimmt am Dienstag, 10. April, an der Mitgliederversammlung des Vereins Naherholungsgebiet Sebalder Reichswald e. V. teil. Sie findet im Kalchreuther Ortsteil Käswasser (Gasthaus Reif) statt. Themen sind u.a. die Aufstellung eines Finanzplans sowie das Vereinsprogramm 2018.

Bürgermeisterin überreicht Sprachkurs-Zertifikate

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß überreicht am Dienstagnachmittag, 10. April, die Zertifikate für abgeschlossene Volkshochschul-Sprachkurse an mehrere Flüchtlinge. Die Übergabe findet im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) statt.

Naturschutzbeirat im Naturschutzgebiet

Bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 10. April, um 16:00 Uhr ist der Naturschutzbeirat der Stadt im Naturschutzgebiet Exerzierplatz im Stadtosten. Dort stellt die Untere Naturschutzbehörde ? das Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt ? die Pflegemaßnahmen in dem Gebiet vor. Anschließend geht es um die Öffentlichkeitsarbeit der Aktion ?Erlanger Herzenssache ? Gemeinsam für unsere Bäume?.

Denkmalliste und Straßenbeleuchtung Themen im Bauausschuss

Der städtische Bau- und Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb befasst in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 10. April, um 16:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses unter anderem mit der Ergänzung der Denkmalliste um das Anwesen Schuhstraße 39. Weitere Themen sind die abwassertechnische Erschließung des geplanten Sportzentrums an der Hartmannstraße, die Empfehlungen der Kunstkommission für ?Kunst am Bau? am Kultur- und Bildungscampus KuBiC Frankenhof, der Neubau des Bürger- und Vereinshauses Kriegenbrunn, die kulturell genutzten Gebäude in der Innenstadt, die Fortschreibung des Schulsanierungsprogramms und anderes mehr.

IHK-Jahresempfang zum 175-jährigen Bestehen

Einer Einladung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken folgt Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel am Montag, 9. April, nach Nürnberg. Dort findet im Germanischen Nationalmuseum der Jahresempfang statt. Im Mittelpunkt steht das 175-jährige Bestehen der IHK. Die Festrede wird von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gehalten.

vhs-?Book-Talk? über James Baldwin im ?club INTERNATIONAL?

Englischsprachige Literatur in lockerer Atmosphäre gemeinsam mit anderen lesen und diskutieren: Dazu lädt die Volkshochschule Erlangen am Dienstag, 10. April, um 18:00 Uhr in ihren vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) ein. In der Reihe ?Book-Talks? geht es diesmal um James Baldwin und seinen Roman ?Another Country?. Es ist die Geschichte eines jungen afroamerikanischen Jazzmusikers auf der Suche nach Erfolg und Liebe im New York der späten 1950er Jahre. Das Buch ist zugleich das Sittenbild einer Zeit, in der Rassismus, Homophobie und Verklemmtheit im Umgang zwischen den Geschlechtern das soziale Klima prägen. Der Eintritt zu ?Book-Talks? ist frei, aber ein eigenes Exemplar des Romans erforderlich.

Abteilung Wohnungswesen am Montagvormittag geschlossen

Die städtische Abteilung Wohnungswesen im Sozialamt ist aufgrund einer interner Veranstaltung am Montagvormittag, 9. April, geschlossen. Ab 14:00 Uhr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder erreichbar.

Blumenschmuckwettbewerb startet wieder

Der traditionelle Blumenschmuckwettbewerb, veranstaltet vom Heimat- und Geschichtsverein und der Stadt Erlangen, startet in diesen Tagen wieder. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Ziel der Aktion ist es, das Stadtbild zu verschönern und die Begeisterung im Umgang mit den Pflanzen zu fördern. Teilnehmen können alle Blumenfreunde und Hobbygärtner, die mit ihren Pflanzen in den Vorgärten, auf Fenstersimsen oder Balkonen dem Erscheinungsbild der Stadt farbenfrohe Akzente setzen wollen. Voraussetzung ist lediglich, dass der Blumenschmuck von der Straße bzw. von öffentlichen Wegen aus zu sehen ist. Im Herbst findet in der Orangerie wieder eine Abschlussveranstaltung für alle Teilnehmer statt.

Anmeldungen nimmt die kommunale Abteilung Stadtgrün (Adresse: Stadt Erlangen, Eigenbetrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Stintzingstraße 46, 91052 Erlangen; Telefon: 09131 86-2057; E-Mail matthias.maass@stadt.erlangen.de) entgegen. Anmeldefrist ist der 29. Juni. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/blumenschmuckwettbewerb.

Ebnerstraße am Mittwoch und Donnerstag gesperrt

Die Ebnerstraße in Eltersdorf ist von Mittwoch, 11. April (7:00 Uhr), bis Donnerstag, 12. April (16:00 Uhr), auf Höhe Pömerstraße 11 gesperrt. Grund dafür, so informiert das Referat für Planen und Bauen der Stadt, ist die Aufstellung eines Autokrans.

Behinderungen in der Jean-Paul-Straße

Wegen einer Baustelle kommt es in der Jean-Paul-Straße zu Behinderungen. Bis zum 20. April sind dort Teile des Gehwegs und der Straße gesperrt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung.

09.04.2018

