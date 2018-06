RathausReport vom 27. Juni 2018

Stabwechsel im Polizeipräsidium Mittelfranken

Wechsel im Polizeipräsidium Mittelfranken: Zur Verabschiedung des bisherigen Präsidenten, Johann Rast, und zur Amtseinführung seines Nachfolgers, Roman Fertinger, lädt der Bayerische Staatsminister des Innern und für Integration, Joachim Herrmann, am Donnerstag, 28. Juni, in den Historischen Rathaussaal Nürnberg zu einem Festakt ein. Für die Stadt Erlangen nehmen Bürgermeisterin Elisabeth Preuß sowie der Referent für Recht, Sicherheit und Personal, Thomas Ternes, teil.

Förderzentrum verlängert Prädikat ?Gesundheitsfördernde Schule?

Zum vierten Mal erhält das Sonderpädagogische Förderzentrum das Prädikat ?Gesundheitsfördernde Schule?. Die Auszeichnung nehmen Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und der Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes, Frank Neumann, am Freitag, 29. Juni, um Rahmen einer von den Schülerinnen und Schülern gestalteten Feierstunde vor.

Erlanger SchlossStrand wird eröffnet

180 Tonnen feinster weißer Sand, Liegestühle, Strandkörbe und ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Cocktails: Der SchlossStrand bringt von 29. Juni bis 5. August wieder den Sommer mitten in die Stadt. Am Freitag, 29. Juni, eröffnet Oberbürgermeister Florian Janik zusammen mit Wirtschaftsreferent Konrad Beugel und City-Management-Geschäftsführer Christian Frank um 17:30 Uhr den SchlossStrand offiziell.

OB sticht Kirchweih-Fass in Bruck an

Bis in den September können sich die Erlangerinnen und Erlanger noch über elf Stadtteilkirchweihen freuen. Das nächste der Feste steigt in Bruck: Am Freitag, 29. Juni, beginnt dort die ?Kerwa?. Um 19:00 Uhr sticht Oberbürgermeister Florian Janik im Festzelt (Festplatz Felix-Klein-Straße) das erste Fass Kirchweihbier an. Bereits um 18:00 Uhr findet in der Kirche St. Peter und Paul (Fürther Straße) ein ökumenischer Gottesdienst statt, in dessen Anschluss die Fahnenabordnungen der Brucker Vereine mit Musikbegleitung zum Festzelt laufen. Entlang der Felix-Klein-Straße reihen sich bis zum 2. Juli die Fahr- und Schaustellergeschäfte. Die Brucker Gaßhenker bieten im Festzelt wieder ein buntes Musikprogramm und verwöhnen die Besucherinnen und Besucher mit typisch fränkischer Küche.

Stadtspitze bei Schlossgartenfest

?Die Welt zu Gast in Erlangen? unter diesem Motto lädt der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg am Samstag, 30. Juni, zum 64. Erlanger Schlossgartenfest. Der Einladung folgen auch Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Stadtradeln in Erlangen beginnt

Startschuss für die Aktion STADTRADELN in Erlangen: Vom 2. Juli bis zum 22. Juli nimmt Erlangen zum 10. Mal an der europaweiten Aktion teil, die zeigt: Fahrrad fahren ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und macht auch noch viel Spaß.

Am Montag, 2. Juli, eröffnet Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens um 16:00 Uhr an der Fahrrad-Zählstelle in der Nürnberger Straße die Aktionswochen. Mit dabei sind der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V. (AGFK) und die Polizei. Bei der Auftaktveranstaltung kann man auch die diesjährigen ?STADTRADEL-Stars? kennenlernen, die sich verpflichtet haben, an den 21 STADTRADELN-Tagen kein Auto zu benutzen.

STADTRADELN ist eine Aktion des Vereins Klimabündnis, dessen Mitglieder auf lokaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene die Themen Klimaschutz, Biodiversität und Tropenwaldschutz voranbringen wollen. Die Aktion STADTRADELN setzt ein Zeichen für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität. Auch Erlanger Politikerinnen und Politiker sind jedes Mal aktiv dabei. Bei der Aktion winken den aktivsten und eifrigsten Radlerinnen und Radlern tolle Preise. Für die drei aktivsten teilnehmenden Schulklassen gibt es von der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach einen Beitrag zur Klassenkasse. Fahrrad Stadler Fürth stiftet zwei Fahrräder für die eifrigsten Einzelradler. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich im Internet unter www.stadtradeln.de/erlangen anmelden. Die Begleitung der Aktion STADTRADELN bei der Stadt Erlangen ist im städtischen Umweltamt angesiedelt (Telefon 09131 86-2632, E-Mail: umweltamt@stadt.erlangen.de).

Stadtteilbeirat Innenstadt berät sich zu Verkehrsthemen

Der Stadtteilbeirat Innenstadt kommt am Dienstag, 3. Juli, um 18:30 Uhr im Großen Saal des Vereins Dreycedern e. V. (Altstädter Kirchenplatz 6) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Vorstellung von Institutionen und Initiativen aus der Innenstadt, das Thema Anwohnerparken, ein Konzept zur Entlastung der Innenstadt von Durchgangsverkehr und die Radwegplanung in der Sieboldstraße / Zeppelinstraße. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu der Sitzung herzlich eingeladen.

Abteilung ?Bürgerdienste und Wahlen? am 4. Juli geschlossen

Die Abteilung ?Allgemeine Bürgerdienste und Wahlen? des Bürgeramts hat am Mittwoch, 4. Juli, geschlossen. Der Grund ist eine EDV-Umstellung. Davon nicht betroffen ist der Infotresen. Fertige Personaldokumente können dort wie üblich abgeholt werden.

Am darauffolgenden Donnerstag, 5. Juli, kann es durch die Umstellung noch zu Verzögerungen im Ablauf kommen. Es ist daher mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Die Stadt bittet darum, dies bei Vorsprachen an diesem Tag zu berücksichtigen und vorzugsweise auf andere Tage auszuweichen.

Vollsperrung An der Weißen Marter 2 verlängert

Die Sperrung der Straße An der Weißen Marter auf Höhe des Anwesens Nr. 2 in Büchenbach wird bis zum 4. Juli verlängert. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, werden dort Arbeiten im Straßenraum ausgeführt.

Kanalbauarbeiten im Herbstäckerweg in Häusling

Wegen Kanalbauarbeiten ist der Herbstäckerweg in Häusling an der Einmündung zur Reitersbergstraße in der Zeit von Donnerstag, 28. Juni, bis voraussichtlich 20. Juli, für den Verkehr gesperrt.

