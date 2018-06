RathausReport vom 25. Juni 2018

Lender-Cassens empfängt Schülergruppe aus Wladimir

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens empfängt am Mittwoch 27. Juni, eine Schülergruppe aus der Partnerstadt Wladimir im Rathaus. Die jungen Russinnen und Russen lernen auf einem Sprachgymnasium in Wladimir Deutsch und nutzten die Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse in der Partnerstadt zu vertiefen und an einem speziell organisierten Deutschkurs teilzunehmen. Auf dem Besuchsprogramm stehen ferner verschiedene Ausflüge und Besuche, unter anderem auch ein Treffen mit dem Freundeskreis Wladimir.

Bürgermeisterin bei Vertreterversammlung der VR-Bank

Ihre diesjährige ordentliche Vertreterversammlung hält die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG am Mittwoch, 27. Juni, im Redoutensaal ab. Für die Stadt Erlangen spricht Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Führungswechsel in der IHK-Geschäftsstelle Fürth

Anlässlich der Verabschiedung von Gerhard Fuchs, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Fürth, in den Ruhestand und der Amtsübergabe an Maike Müller-Klier lädt die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken am Donnerstag, 28. Juni, in die Comödie Fürth zu einem Empfang. Die Stadt Erlangen wird durch Wirtschaftsreferent Konrad Beugel vertreten.

Stadtrat behandelt verschiedene Verkehrsthemen

Der Erlanger Stadtrat kommt am Donnerstag, 28. Juni, um 16:30 Uhr im Ratssaal des Erlanger Rathauses zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Verkehrsthemen wie ein Sachstandsbericht zu verschiedenen Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr und die VGN-Tarife für Erlangen, das Thema Elektromobilität und ein Verkehrskonzept zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Innenstadt. Zudem behandeln die Räte personelle Veränderungen in verschiedenen städtischen Gremien und Beiräten. So wird Mehmet Sapmaz neu in den Stadtrat berufen. Er folgt dem verstorbenen Max Hubmann nach. Sapmaz? Vereidigung erfolgt dann in der Juli-Sitzung.

Zwei Einzelausstellungen im Kunstpalais

Das Kunstpalais zeigt von Samstag, 30. Juni, bis 9. September die beiden Einzelausstellungen ?Rinus Van de Velde. Now I am the night of nights? und ?Raphaela Vogel. Gipsy King Kong?. Beide Künstler entführen in eine eigene Welt der Imagination: Der Zeichner Rinus Van de Velde schlägt im Kunstpalais ein neues Kapitel seiner künstlerischen Erzählung auf und Raphaela Vogel kehrt erstmals mit einer Solo-Show in ihre Heimatregion zurück.

Metropolregion präsentiert sich in Berlin

Mitglieder der Europäischen Metropolregion Nürnberg reisen am Mittwoch, 27. Juni, zu Fachgesprächen mit den Bundesministerien nach Berlin. Oberbürgermeister Florian Janik vertritt bei der Exkursion die Stadt Erlangen. Er nimmt an den Gesprächen im Bundesministerium für Umwelt teil, wo es um das Thema ?Dezentrale Energieversorgung der Zukunft? geht.

Der Einfluss der englischen Suffragettenbewegung

Sie steht wie wenig anderes für den internationalen Kampf um das Wahlrecht und die gesellschaftlich-rechtliche Gleichstellung der Frauen im frühen 20. Jahrhundert: die englische Suffragettenbewegung. Auf Einladung der Volkshochschule Erlangen spricht die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department of English and American Studies der Friedrich-Alexander-Universität, Silvia Gerlsbeck, am Mittwoch, 27. Juni, um 19:30 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) über die Protagonistinnen und die besonderen Aktionsformen dieser sozialen Bewegung, die starken Einfluss auf die Gesellschaften Europas hatte. Der Eintritt ist frei.

Auf den Spuren des NS-Geheimprojekts ?Erna? am Burgberg

Unter dem Decknamen ?Erna? entstanden während der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs im Erlanger Burgberg bombensichere Stollen für die Rüstungsproduktion. Beteiligt waren die Siemens-Reiniger-Werke, Gossen und kriegswichtige Unternehmen aus anderen Regionen. Der Stadthistoriker Thomas Engelhardt stellt das nicht mehr vollendete Projekt und die aktuellen Ergebnisse seiner umfangreichen Recherchen dazu am Freitag, 29. Juni, um 18:00 Uhr in der Volkshochschule Erlangen (vhs), Friedrichstraße 19, vor. Am Freitag, 13. Juli, erkundet eine Führung durch die beiden größten Burgbergkeller um 18:00 Uhr die baulichen Spuren, die ?Erna? hinterlassen hat. Treffpunkt: An den Kellern 23, Henninger-Keller. Der Eintritt zum Vortrag am 29. Juni ist frei, die Teilnahmegebühr für die Kellerbegehung beträgt 8,00 Euro. Eine Anmeldung bei der vhs ist erforderlich.

Baumfällungen: Werner-von-Siemens- und Nürnberger Straße

Der städtische Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung teilt mit, dass zwischen Montag, 2., und Freitag, 6. Juli, in der südlichen Innenstadt mehre Bäume gefällt werden müssen. In der Werner-von-Siemens-Straße zwischen Nürnberger Straße und Henkestraße werden zehn Bäume entfernt, an der Nürnberger Straße stadtauswärts auf Höhe des Ohmplatzes eine Kastanie.

Die Maßnahmen sind zur Verkehrssicherung notwendig. Bei den Bäumen in der Werner-von-Siemens-Straße ist die Standfestigkeit aufgrund stark nachlassender Vitalität nicht mehr gewährleistet. Der Kastanienbaum an der Nürnberger Straße weist starken Pilzbefall und unzureichende Restwandstärken im unteren Stammbereich auf. Eine Bruchgefahr ist hier nicht mehr auszuschließen. Entsprechende Nachpflanzungen sind bereits geplant und sollen zeitnah erfolgen. An der Nürnberger Straße wird wieder eine Kastanie gepflanzt, an der Werner-von Siemens-Straße ist eine Ausweitung des Bestands vorgesehen. Die Stadt weist darauf hin, dass es während der Arbeiten zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.

Stadt legt neuen Beteiligungsbericht vor

Nach der Bayerischen Kommunalverfassung dürfen öffentliche Aufgaben im angemessenen Umfang an städtische Tochtergesellschaften in privater Rechtsform übertragen werden. Die Stadt Erlangen hat von diesem Recht bereits frühzeitig und erfolgreich Gebrauch gemacht. Der Beteiligungsbericht für die Jahre 2015/16 macht Betätigung und Leistungserbringung außerhalb von Kernverwaltung und kommunalem Haushalt transparent und umfasst unter anderem Berichte zur Sparkasse, zu den Stadtwerken, zur Gesellschaft zur Förderung der Arbeit und zur GEWOBAU. Der Beteiligungsbericht ist unter www.erlangen.de, Rubrik ?Wirtschaft/Städtische Beteiligungen? abrufbar.

Holzgartenstraße am Dienstagvormittag nicht gesperrt

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert, findet die für Dienstag, 26. Juni, angekündigte Sperrung in der Holzgartenstraße auf Höhe des Anwesens Nr. 3 zwischen 8:00 und 11:00 Uhr nicht statt.

Zollhausfest macht Sperrungen erforderlich

Das traditionelle Zollhausfest, Erlangens größtes Straßenfest, steht wieder vor der Tür. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, gibt es deshalb von Freitag, 29. Juni (5:00 Uhr), bis Dienstag, 3. Juli (4:00 Uhr), mehrere Straßensperrungen und Halteverbote rund um den Zollhausplatz. Insbesondere betroffen sind die Werner-von-Siemens-Straße zwischen Gabelsberger- und Feldstraße bzw. zwischen Stubenloh- und Luitpoldstraße sowie die Bismarckstraße (südlich Lorlebergplatz). Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Zollhausviertel zu umfahren. Wegen der Straßenbauarbeiten in der Loewenich- und Schillerstraße erfolgt die Verkehrsumleitung an den Veranstaltungstagen in beiden Richtungen über die Achse Loewenich- und Fichtestraße, Lorlebergplatz und Bismarckstraße.

Seerosenweg in Dechsendorf gesperrt

Zur Beseitigung von Wurzelschäden muss der Seerosenweg in Dechsendorf auf Höhe der Hausnummer 21 von Montag, 2. Juli, bis einschließlich Freitag, 6. Juli, vollgesperrt werden. Dies teilt das Referat für Planen und Bauen mit.

Hausäckerweg wegen Stromanschlussarbeiten gesperrt

Der Hausäckerweg in Büchenbach muss in der Zeit von Montag, 2. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 13. Juli, innerhalb der täglichen Arbeitszeit der Baufirma für den Verkehr gesperrt werden. Der Grund sind Stromanschlussarbeiten auf Höhe des Anwesens Nr. 10. Der Zugang zu den Anlieger-Grundstücken bleibt gewährleistet.

Michelbacher Straße in Hüttendorf ab 2. Juli gesperrt

Das Referat für Planen und Bauen der Stadt weist darauf hin, dass die Michelbacher Straße in Hüttendorf zwischen der Staatsstraße 2263 (Fürth-Vach/Niederndorf) und der Vacher Straße von Montag, 2. Juli, bis voraussichtlich 10. August für den Verkehr gesperrt ist. Der Grund sind Arbeiten zur Instandsetzung der Straßen. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Vollsperrung in der Östlichen Stadtmauerstraße

In der Östlichen Stadtmauerstraße kommt es von Montag bis Dienstag, 3./4. Juli (6:00 bis 24:00 Uhr), zu einer Vollsperrung. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, finden dort Kranabbauarbeiten statt. Die Zufahrt zum Bettenhaus bleibt für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge sowie Anlieger über Maximiliansplatz/Hindenburgstraße erhalten.

25.06.2018

