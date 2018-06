RathausReport vom 22. Juni 2018

Botanischer Garten: Ausstellungseröffnung ?Die Grüne Apotheke?

Zum Aktionstag des Botanischen Gartens am Sonntag, 24. Juni, ist in der Winterhalle die Ausstellung ?Die Grüne Apotheke ? Vom Hortus Medicus zur Pharmaforschung? zu sehen. Bei der Eröffnung um 13:00 Uhr ist auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens vor Ort. Danach führt Prof. Wolfgang Kreis durch den Arzneipflanzengarten zum Thema ?Wozu sind Gifte da??.

Naturschutzbeirat berät

Zum geplanten Wegeausbau im Naturschutzgebiet Exerzierplatz trifft sich der Naturschutzbeirat der Stadt am Dienstag, 26. Juni, um 16:00 Uhr zu einem Vor-Ort-Termin am Naturschutz-Pavillon. Danach wird die öffentliche Sitzung im Konferenzraum des Verwaltungsgebäudes in der Schuhstraße 40 (EG) fortgeführt. Themen sind dann die Vorstellung der Wöhrmühlinsel-Kartierung sowie die Beleuchtung eines barrierefreien Zugangs am Preußensteg.

Vorträge zum arabisch-europäischen Kultur- und Wissenstransfer

Eine dreiteilige Vortragsreihe in der Stadtbibliothek nimmt sich des Themas ?Kultur- und Wissenstransfer zwischen arabischen und europäischem Raum? an. Auftakt macht am Dienstag, 26. Juni, um 19:30 Uhr im Bürgersaal der Bereich Medizin. Prof. Karl-Heinz Leven spricht zum Thema ?Apolls oder Allahs Sonne über dem Abendland? Medizin zwischen Orient und Okzident?.

Dass der Orient im Mittelalter eine wesentlich bessere Medizin hatte als der (lateinische) Westen, weiß heute jedes Kind, nicht zuletzt durch den Film ?Der Medicus?. Doch wie war der arabische Orient zu dieser Medizin gelangt, wo kam sie her, und wie wurde sie später im Westen bekannt? Und welche Rolle spielten hierbei Religionen? Diese und weitere Fragen werden allgemeinverständlich erläutert. Der Eintritt ist frei.

Wechsel im Ortsbeirat Frauenaurach

Eine Personalie eröffnet die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirats Frauenaurach am Mittwoch, 27. Juni, um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum in der Gaisbühlstraße 4. Stefan Greim stellt sich als neues Mitglied vor. Danach stehen die Themen Neubebauung ?Frauenaurach Höfe?, die Parkplatzsituation am alten Bahnhof Sylvaniastraße sowie Veränderungen bei der Landkreis-Buslinie 201 und anderes mehr auf der Tagesordnung.

OB bei Vorstandssitzung des Bayerischen Städtetags

Die Vorstände des Städtetags Baden-Württemberg und des Bayerischen Städtetags tagen am Montag, 25. Juni, gemeinsam. Oberbürgermeister Florian Janik nimmt an dem Treffen in Neu-Ulm ebenfalls teil. Die Tagesordnung sieht die Themen Digitaler Wandel, Kommunalfinanzen, Migration und Integration sowie Bodenpolitik und Wohnraumversorgung vor.

Flaggen wehen am Sonntag

Aus Anlass des Gedenktags für die Opfer von Flucht und Vertreibung hat der Bayerische Ministerpräsident für Sonntag, 24. Juni, die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude angeordnet. Die Stadt Erlangen schließt sich dem an.

Sonore Wandbehänge im Schlossgarten

In der Reihe der Schlossgartenkonzerte gastiert am Sonntag, 24. Juni, um 11:00 Uhr das Quintett Sonore Wandbehänge. Dahinter verbirgt sich ein junges Ensemble mit fünf Musikern aus Dresden und Berlin, die die gemeinsame Vorliebe für die Musik von Erik Satie zusammenbrachte. ?Das experimentierfreudige Quintett spielt Saties Musik, aber nicht die üblichen, oft gespielten Stücke, sondern kaum bekannte und selten interpretierte Kompositionen des eigenwilligen Franzosen. Sie instrumentieren Saties Klavierstücke für ihre Besetzung um und gestalten sie zur Vorlage für Improvisationen des gesamten Ensembles. Heraus kommen dabei ganz eigene Interpretationen voller klanglicher Vielfalt und Wärme, fantasievolle Arrangements, angereichert mit gekonnten Soli?, heißt es in der Programmankündigung.

Der Eintritt zu dem Konzert vor der Orangerie ist wie immer frei. Bei unklarer Wetterlage informiert eine Hotline, Telefon 09131 86-1417, am Veranstaltungstag ab 9:00 Uhr, ob das Konzert im Freien stattfinden kann oder in den benachbarten Redoutensaal verlegt werden muss.

Immer wieder Putin! Nichts Neues im Kreml?

Der im Frühjahr zum vierten Mal zum russischen Staatspräsidenten gewählte Wladimir Putin prägt seit rund zwei Jahrzehnten Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Russlands ? länger als jeder andere Kremlherrscher seit Stalin. Der Slawistik-Professor Diether Götz skizziert am Montag, 25. Juni, um 19:30 Uhr im vhs club INTERNATIONAL der Volkshochschule Erlangen, Friedrichstraße 17, die beispiellose politische Karriere des ehemaligen Geheimdienstoffiziers und spricht Veränderungen an, die das Land seit Putins Machtantritt erfahren hat. Außerdem fragt er, was die Zukunft für die Menschen in Russland, aber beispielsweise auch für deutsch-russische Städtepartnerschaften bringen wird. Der Eintritt ist frei.

Der ursprünglich als Referent angekündigte Erlanger Partnerschaftsbeauftragte Peter Steger musste aus terminlichen Gründen absagen.

Was geschieht mit meinem digitalen Nachlass?

Was geschieht mit all den Bildern, Texten und sonstigen Daten, die Menschen ein Leben lang meist sorglos dem Internet ?anvertrauen?, nach dem Tod? Wer hat dann Zugang bzw. Zugriff auf elektronische Profilseiten, auf Konten, Mailpostfächer und andere Seiten, auf denen sich Informationen des Verstorbenen finden? Fragen, mit denen sich der Bundesgerichtshof aktuell beschäftigt. Auch die Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) greift dieses wichtige Thema wieder auf und lädt dazu ein, sich am Dienstag, 26. Juni, um 19:00 Uhr von einem Experten mögliche Probleme aufzeigen und praktische Tipps für den Fall der Fälle geben zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Parkplatzstraße bis 27. Juli gesperrt

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, ist die Parkplatzstraße in der Zeit von Dienstag, 26. Juni, bis Freitag, 27. Juli, unmittelbar südlich der Straße Gerberei gesperrt. Grund hierfür sind Arbeiten zur Verlegung einer Gasleitung. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Münchener Straße und Straße Gerberei.

Graf-Zeppelin-Straße erhält neue Fahrbahndecke

Im Rahmen des diesjährigen Fahrbahndeckenerneuerungs-Programms ist derzeit die Graf-Zeppelin-Straße an der Reihe. Die vorbereitenden Arbeiten unter Aufrechterhaltung des Anlieger-Verkehrs laufen bereits. Für den Asphalteinbau am Samstag, 30. Juni, muss die Straße allerdings komplett gesperrt werden. Die Verkehrsfreigabe erfolgt am Montag, 2. Juli, bis spätestens 3:00 Uhr.

Pläne zur Umleitung und aktuelle Informationen zur Baumaßnahme und ?abwicklung etc. können unter www.erlangen.de/verkehr, Link ?Themen ? Verkehr & Mobilität ? Baumaßnahmen? abgerufen werden.

22.06.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen