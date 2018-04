RathausReport vom 20. April 2018

Neue Dorflinde für Büchenbach

Im Stadtteil Büchenbach wird eine neue Dorflinde gepflanzt. Vor zwei Jahren musste der alte Baum aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit gefällt werden, im Zuge des Straßenneubaus wurde dann die Grünfläche vergrößert. Ab Montag, 23. April, führt die Firma Großkopf jetzt die von der Stadtverwaltung ausgeschriebenen Arbeiten an der Grünfläche durch. Sie beinhalten u.a. die Neupflanzung einer Winterlinde, die am Donnerstag, 26. April, um 13:00 Uhr stattfinden soll. Der neue Baum wurde durch Spenden der drei Bürger Birgit Rudelt, Norbert Nägel und Antonius Körner finanziert.

Richtfest für Chirurgisch-Operatives Zentrum der Uniklinik

Das Universitätsklinikum Erlangen feiert am Montag, 23. April, Richtfest für den Funktionsbau Operatives Zentrum am Maximiliansplatz/Östliche Stadtmauerstraße. Einer Einladung dazu folgt auch Oberbürgermeister Florian Janik, der nach Bayerns Innen- und Bauminister Joachim Herrmann, Uni-Präsident Prof. Joachim Hornegger sowie dem Ärztlichen Direktor Prof. Heinrich Iro spricht.

Im Funktionsbau entstehen auf ca. 15.000 Quadratmetern Nutzfläche u.a. die Chirurgischen Polikliniken, die Radiologie, 20 Operationssäle und 42 Intensivpflegeplätze. Auf dem Dach entsteht eine Plattform für einen Rettungshubschrauber. Der neue Funktionsbau wird mit dem neuen Bettenhaus verbunden. Die Gesamtinvestition umfasst etwa 172 Millionen Euro.

Landtags-SPD feiert 100 Jahre Freistaat Bayern in Erlangen

Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag feiert ? im Erlanger Kreuz+Quer ? Haus der Kirche ? 100 Jahre Freistaat Bayern mit Empfang. Einer Einladung dazu folgt auch Oberbürgermeister Florian Janik. Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann begrüßt die Gäste, ihr Parlamentskollege Franz Schindler spricht zum Jubiläum.

Auftakt für ?Mit dem Rad zur Arbeit?

Die Gesundheitskasse AOK lädt am Dienstag, 24. April, wieder zur Erlanger Auftaktveranstaltung für die Aktion ?Mit dem Rad zur Arbeit? ein. Auch Oberbürgermeister Florian Janik wirbt bei dem Termin dafür, sich aufs Rad zu schwingen, Kilometer zu sammeln und der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Vom 1. Mai bis 31. August sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, das Auto für den Arbeitsweg stehen zu lassen. Etwa 2.500 Teilnehmer hatte die Aktion im Vorjahr.

Firmenbesuch: OB bei Auto Kraus

Nächster Halt bei den Firmenbesuchen in Alterlangen: Oberbürgermeister Florian Janik ist am Dienstag, 24. April, zu Gast bei Auto Kraus in Alterlangen. Die seit 1959 bestehende GmbH & Co. KG gegenüber des Langen Johann beschäftigt mehr als 20 Mitarbeiter und mehrere Auszubildende.

Sportausschuss befasst sich mit ASG-Sporthalle

Der Sportausschuss des Stadtrats kommt am Dienstag, 24. April, um 17:00 Uhr im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Die Sanierung bzw. der Anbau an der Sporthalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) samt Pausenhof-Umgestaltung und der Neuanlage von Fahrradstellplätzen ist ein Thema. Außerdem beschäftigen sich die Ausschussmitglieder unter anderem mit Zuschüssen für Sportvereine bei der Beschaffung von Großgeräten und der Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen Erlangens. Zu Beginn findet eine Kurzvorstellung des Turnvereins (TV) 1848 Erlangen e. V. statt.

Buckenhofer Siedlung: städtebauliche Entwicklung im Blick

Das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung lädt am Dienstag, 24. April, um 19:00 Uhr in die Adalbert-Stifter-Schule (Sieglitzhofer Straße 6, Mehrzweckraum) zu einer Informationsveranstaltung ein. Im Mittelpunkt steht die mögliche bauliche Weiterentwicklung der Buckenhofer Siedlung. Die Experten der Stadtverwaltung geben Informationen zum Bebauungsplan, zu bestehenden Möglichkeiten der baulichen Entwicklung sowie zur etwaigen Änderung des Bebauungsplans. Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei erreichbar.

?Gäste im Vorrübergehen? letztmals am Sonntag

Aktuell gastiert im Stadtmuseum das Poetische Theater aus Nürnberg ? mit seinem eigens für das Museum geschriebenen Stück ?Gäste im Vorübergehen?. Dabei geht es um eine sonderbare Maschine und um sechs scheinbar zufällig ins Museum einbestellte Fremde, deren Biographien wiederum mit der Stadtgeschichte verwoben sind. Die letzte Vorstellung findet am Sonntag 22. April, um 15:00 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 4,00 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Stadtmuseum: Form und Farbe im Dialog

Eine kleine Ausstellung von aktuellen Schenkungen an das Stadtmuseum ist derzeit bei freiem Eintritt im Museumsfoyer zu sehen. Unter dem Thema ?Form und Farbe im Dialog? werden ausgewählte Bronzeplastiken von Helmut Lederer (1919-1999) und Emailbilder von Herbert Martius (1924-2009) gezeigt. Beide Künstler, Angehörige der Kriegsgeneration und nonkonformistische Zeitgenossen, waren immer freiberuflich tätig. In vielen Künsten bewandert, haben sie in Erlangen seit den 1950er Jahren die Hinwendung zur Moderne auf hohem Niveau beeinflusst.

Die Werke der beiden bedeutenden Erlanger Künstler wurden dem Stadtmuseum von Bernd Nürmberger und Irmgard Martius-Busch zugeeignet. Im September ist wegen der zahlreichen Schenkungen verschiedener Erlanger eine zusätzliche Präsentation geplant. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr, Donnerstag von 9:00 bis 20:00 Uhr sowie Samstag/Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr.

?Kunst mit Gebrabbel?: Eltern-Baby-Führung im Kunstpalais

Beim neuen Format ?Kunst mit Gebrabbel? haben auch Eltern mit Baby die Möglichkeit in den Genuss von Kunst zu kommen ? und können die Kleinsten ganz einfach mitbringen. Am Dienstag, 24. April, um 10:30 Uhr führt Kunstpalais-Leiterin Amely Deiss (begleitet von Sohn Ragnar) durch die Ausstellung ?Altered States. Substanzen in der zeitgenössischen Kunst?. Eine Still- oder Wickelpause darf jederzeit eingelegt werden. Der Eintritt beträgt 4,00 Euro (ermäßigt 2,00 Euro), die Führung kostet 2,00 Euro (Anmeldung nicht erforderlich). Info: www.kunstpalais.de.

Zwei besondere Autoren zu Gast

Den Liebhabern geschichtsaffiner Lesestoffe bietet die Volkshochschule Erlangen am Dienstagabend, 24. April, gleich zwei spannende Autoren. Mit Ulrich Enzensberger kommt ein ehemaliges Mitglied der Berliner Kommune I ins Wildenstein?sche Palais, um sich an die aufregenden Jahre 1967/68 zu erinnern. Gemeinsam mit Fritz Teufel, Dieter Kunzelmann und Rainer Langhans gehörte Enzensberger, den ?Die Welt? einmal den ?bösen Bruder? des Lyrikers Hans Magnus Enzensberger nannte, zu jenen Politaktivisten, die in der hohen Zeit der Außerparlamentarischen Opposition (APO) den Großteil der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit ihren Aktionen provozierten und von denen einige den Boden für den späteren politischen Linksterrorismus in Deutschland bereiteten. Die Veranstaltung im Großen Saal beginnt um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5,00 Euro.

Zweiter Gast der vhs ist an diesem Abend Wilfried N?Sondé. Der in Paris lebende Autor liest im vhs club INTERNATIONAL in französischer Sprache aus seinem Roman ?Berlinoise? (2015). Der gebürtige Kongolese beschreibt darin die Geschichte zweier Freunde, die im Dezember 1989 nach Berlin kommen und aus unterschiedlichsten Gründen beschließen zu bleiben. Die Liebe und der Fall der Mauer spielen bei ihrer Entscheidung keine unbedeutende Rolle. Im Anschluss an die Lesung besteht bei dieser Kooperationsveranstaltung mit dem Deutsch-Französischen Institut Erlangen Gelegenheit zur Diskussion in Deutsch und Französisch. Der Eintritt ist frei.

Liebe und Gerechtigkeit in der Familie

Was bedeuten Liebe und Gerechtigkeit in der Familie? Kann Gerechtigkeit überhaupt auf Werte wie Liebe oder Anerkennung übertragen werden? Hat die Bestrafung eines Kindes etwas mit Ablehnung zu tun? Unter dem Titel ?Ich will es allen recht machen? spricht der Konfliktberater und Coach Karl-Heinz Bittl vom Fränkischen Bildungswerk für Friedensarbeit in Nürnberg am Dienstag, 24. April, um 19:30 Uhr im Historischen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) über das große Thema ?Gerechtigkeit in der Familie?. Die Kooperationsveranstaltung mit der Katholischen Erwachsenenbildung, dem Bayerischen Elternverband und dem Deutschen Kinderschutzbund ist zugleich die Auftaktveranstaltung der Reihe ?Werte-Erziehung in der Familie?. Bittl geht an diesem Abend auf Widersprüchlichkeiten in der Erziehung ein und zeigt einen Weg auf, wie Gerechtigkeit zu einem wichtigen Wert für Kinder und Erwachsene werden kann. Der Eintritt ist frei.

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung Thema

Rechtliche Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sind Themen eines Vortrags am Donnerstag, 26. April, um 9:00 Uhr im Klinikum am Europakanal. Referent ist Richard Jost, Berufsbetreuer des Erlanger Betreuungsnetzes e. V. Die Veranstaltung dauert bis 14:45 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon 09131 86-2137, -1627).

Sperrung in der Willi-Grasser-Straße noch bis 3. Mai

Die Sperrung in der Willi-Grasser-Straße (Frauenaurach) muss bis Donnerstag, 3. Mai, verlängert werden. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Im betroffenen Bereich finden Kanalbauarbeiten statt.

20.04.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen