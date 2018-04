RathausReport vom 18. April 2018

Mediennutzung in geflüchteten Familien

Medienkompetenz wird in Deutschland großgeschrieben. Es gibt Infoabende, ?Medienführerscheine? in den Schulen, Broschüren mit Tipps zu empfohlenen Nutzungszeiten und Programmzeitschriften, die auf kinderfreundliche Sendungen hinweisen. Kommen diese Tipps aber auch bei geflüchteten Familien an? Wie sieht dort die Mediennutzung und Medienerziehung aus? Dieser Frage gehen Forscher der Technischen Universität (TU) Ilmenau und der Universität Augsburg in Kooperation mit der Stadt Erlangen nach. Liane Rothenberger (TU Ilmenau) und Ahmed Elmezeny (Uni Augsburg) interviewten rund 20 arabischsprachige Flüchtlingsfamilien aus dem Irak und aus Syrien.

Um mögliche Barrieren zu überwinden, fanden die Interviews in den Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften der Geflüchteten und auf Arabisch statt. Rothenberger und Elmezeny gaben den Familien auch Tipps, wo sie Informationen zu kindgerechter Mediennutzung finden, und klärten die Eltern zum Beispiel über Altersbeschränkungen auf. Die gut Deutsch sprechenden Kinder wurden auf Deutsch und separat von den Eltern befragt, um die Antworten später zu vergleichen. Dabei fiel auf, dass die Kinder häufig deutsche Sendungen schauen, während die Erwachsenen vermehrt bei ihren alten arabischen Programmen bleiben. Die Befragten sollten auch einschätzen, ob und inwieweit sich ihre Mediennutzung in Deutschland von ihrer früheren Mediennutzung im Heimatland unterscheidet. Die detaillierten Projektergebnisse sollen im Sommer präsentiert werden.

OB und ?Berg?-Referent bei Bergkirchweih-Bierprobe

Einer Einladung der Kitzmann Bräu GmbH & Co. KG folgen am Freitag, 20. April, Oberbürgermeister Florian Janik sowie Finanz- und Bergkirchweih-Referent Konrad Beugel zur Bierprobe des neuen Jahrgangs. Sie findet in der Kitzmann BräuSchänke in der Südlichen Stadtmauerstraße statt.

AELF eröffnet ?Urban Gardening-Fläche?

Der Bereich Forsten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF, Universitätsstraße 38) eröffnet am Freitag, 20. April, im Beisein von Oberbürgermeister Florian Janik sowie Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens eine ?Urban Gardening-Fläche?. Bei dieser Art des Gartenbaus auf Balkonen, versiegelten Flächen oder Dächern stehen die nachhaltige Bewirtschaftung, umweltschonende Produktion und bewusster Konsum der gärtnerischen Erzeugnisse im Vordergrund. Gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Weinbau und Gartenbau stellt das AELF diese Sonderform von innerstädtischem Gartenbau dar.

Quo vadis Dechsendorfer Weiher?

Wie steht es aktuell um den Dechsendorfer Weiher? Und wo wird die künftige Weiterentwicklung des Naherholungsgebiets gesehen? Antworten darauf will die Stadtverwaltung bei einem Workshop am Freitag, 20. April, in den Räumen des FC Dechsendorf (Campingstraße 38) erhalten. Zu Beginn begrüßt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens die Beteiligten.

Wirtschaftsreferent gratuliert zum 20. Firmengeburtstag

Das Zentrum für Gesundheitssport, Sport- und Physiotherapie, medi train, in der Karl-Zucker-Straße feiert am Freitag, 20. April, sein 20-jähriges Bestehen. Glückwünsche der Stadt überbringt Wirtschaftsreferent Konrad Beugel.

OB begrüßt bei AEEB-Mitgliederversammlung

Die Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern e. V. (AEEB) veranstaltet am Samstag, 21. April, ihre Mitgliederversammlung in Erlangen. Zu Beginn begrüßt Oberbürgermeister Florian Janik die Gäste im Haus der Kirche Kreuz + Quer.

Feuerwehr Steudach stellt Einsatzfahrzeuge in Dienst

Die Freiwillige Feuerwehr Steudach stellt mit der offiziellen Einweihung am Samstag, 21. April, offiziell zwei Einsatzfahrzeuge in Dienst. Oberbürgermeister Florian Janik, Sicherheitsreferent Thomas Ternes sowie Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger folgen einer Einladung der Ehrenamtlichen. Ein neues Löschfahrzeug (Typ LF 10) löst ein knapp 20 Jahre altes Vorgängermodell ab, dazu kommt ein Mehrweckfahrzeug (?Transportbus?).

Freier Eintritt beim Erlanger Linux-Tag

Wer Alternativen zum PC-Betriebssystem Windows sucht, sollte sich den kommenden Sonntag vormerken: Am 22. April bietet die Erlanger Linux User Group (ERLUG) in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Erlangen bei der Neuauflage des Linux Presentation Day in der Friedrichstraße 17 von 10:00 bis 16:00 Uhr ein kostenloses Informationsprogramm für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Vorträgen und Angeboten zum Ausprobieren. Weitere Informationen auf www.vhs-erlangen.de und www.erlanger-linuxtag.de.

Gespräch über die Kraft der Liebe

Wie können wir selbst mehr Liebe leben, wo wir doch so oft liebloses Verhalten von anderen erleben oder im Verhältnis zu uns selbst vielleicht Probleme haben, uns so anzunehmen, wie wir sind? Diese Frage steht über dem Vortrags- und Gesprächsabend, zu dem die Volkshochschule Erlangen am Montag, 23. April, um 19:00 Uhr ins Wildenstein?sche Palais (Friedrichstraße 19) einlädt. Der Abend will erfahrbar machen, wie wir uns innerlich unabhängig machen können, von dem, was wir an Negativem erleben. Der Eintritt ist frei.

Hilfe bei Kindern mit ADHS

Die sog. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gilt als weltweit häufigste psychische Störung. 5 % der Kinder und Jugendlichen sind laut Expertenaussagen betroffen. Bei etwa 2/3 der Betroffenen bestehen danach geschätzt auch im Erwachsenenalter noch Funktionseinschränkungen. Um vor allem Eltern Informationen zu der Problematik an die Hand zu geben, erläutert der Forchheimer Kinderarzt Klaus Skrodzki am Montag, 23. April, um 19:30 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) Ursachen und Auswirkungen von ADHS, und er gibt Ratschläge für die Therapie, mit der der Entwicklungsstörung begegnet werden kann. Außerdem zeigt der Vortrag, wie sich Eltern unterstützend verhalten können. Der Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung von Bayerischem Elternverband, dem Deutschen Kinderschutzbund und der vhs kostet 5,00 Euro.

?Griechenland unter den Obristen? am 27. April

Wie die Volkshochschule Erlangen klarstellt, findet die Vortragsveranstaltung ?Griechenland unter den Obristen ? ein verdrängtes Stück Geschichte? am Freitag, 27. April, um 19:00 Uhr statt, nicht ? wie in einer Anzeige im Programmheft falsch angegeben ? schon am 20. April. Die Angaben im eigentlichen Programmteil sowie in der Terminübersicht ?vhs täglich? weisen aber auf den korrekten Termin hin. Die vhs bittet das redaktionelle Versehen zu entschuldigen.

Veterinäramt zieht um

Das städtische Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz ist von Dienstag bis Freitag, 24. bis 27. April, nur eingeschränkt erreichbar. Die Dienststelle zieht in die Nägelsbachstraße 40 um. In dringenden Fällen sind die Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0160 7096718 erreichbar. Ab Montag, 30. April, ist das Amt wieder ? unter den bekannten Telefonnummern ? in den neuen Räumen erreichbar.

?Isar 12?: Frühling und Sommer im Bürgertreff

Der Bürgertreff Isarstraße ?Isar 12? hat sein Veranstaltungsprogramm April bis September herausgegeben. Von Ausstellungen über Bewegungsangebote bis hin zu Koch- bzw. Cafétreffs bietet das Amt für Soziokultur der Stadt wieder viele Möglichkeiten rund um das Stadtteilhaus. Das Programm liegt an den bekannten Stellen aus. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.isarstrasse.de.

Sperrung in der San-Carlos-Straße

In der San-Carlos-Straße in Bruck kommt es noch bis Freitag, 8. Juni, zu einer Sperrung auf Höhe der Hausnummer 7. Der Grund, so informiert das Referat für Planen und Bauen der Stadt, sind Abbrucharbeiten. Die Zufahrt zur Stoke-on-Trent-Straße 18-24 sowie zum Jugendhaus ?BlackBox? ist weiterhin gewährleistet.

