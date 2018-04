RathausReport vom 13. April 2018

Firmenbesuche: OB im Biomarkt Vier Jahreszeiten

Dem Biomarkt Vier Jahreszeiten stattet OB Florian Janik am Montag, 16. April, einen Informationsbesuch ab. Mit der Gründung des Naturkostfachgeschäfts vor mehr als 30 Jahren gehörte Gerhard Fritz zu einem der Pioniere deutschlandweit.

Baumziehen: Wurzeln werden auf Standfestigkeit geprüft

Im Zeichen der Sicherheit am ?Berg?: Die Abteilung Stadtgrün führt gemeinsam mit einem Sachverständigen am Dienstag, 17. April, um 12:30 Uhr Zugversuche an zwei großen Bäumen auf dem Bergkirchweihgelände (An den Kellern 33) durch. Dazu werden Seile um die Bäume gelegt und mit einer bestimmten Kraft gezogen, um zu sehen, welchen Kräften die Baumwurzeln standhalten. Hintergrund ist ein plötzlicher und unvorhersehbarer Sturz einer 30 Meter hohen Alteiche im vergangenen Sommer. Der Baum war offensichtlich vital, allerdings war die Wurzel stark geschädigt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Arbeiten der städtischen Baumkontrolleure zu beobachten. Der Gutachter erläutert, wie eingeschätzt wird, ob ein Baum standfest ist oder nicht und steht für Fragen zur Verfügung. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens ist anwesend.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzkranke Thema

Der Seniorenbeirat der Stadt veranstaltet am Dienstag, 17. April, im Verwaltungsgebäude in der Schuhstraße 40 (EG, Konferenzraum) den Pflegedialog 2018. Sein Thema: ?Ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzkranke und Pflegebedürftige ? Erfahrungen in unserer Region?. Die Veranstaltung, die sich speziell an Fachkräfte und pflegende Angehörige richtet, wird von Bürgermeisterin Elisabeth Preuß eröffnet. Die Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige im westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt, Rosi Schmitt, spricht anschließend über Grundsätze und Besonderheiten des Veranstaltungsthemas.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich anzumelden: Stadt Erlangen, Geschäftsstelle Seniorenbeirat, Telefon 09131 86-2122, E-Mail seniorenbeirat@stadt.erlangen.de.

?Masterplan Universitätsklinikum? Thema im UVPA

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA) des Stadtrats kommt am Dienstag, 17. April, um 16:30 Uhr im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei wird den Ausschussmitgliedern der ?Masterplan Universitätsklinikum? vorgestellt. Inhalte sind neben der aktuellen Aufgabenstellung die Ausgangslage, ein Gesamtkonzept, Handlungsfelder, eine Ablaufmatrix sowie eine Flächenentwicklung des Uniklinikums.

Weitere Themen sind digitale Informationsvitrinen im Stadtgebiet, Anträge aus Bürgerversammlungen und Stadtteilbeiratssitzungen, die Sperrung des Durchfahrtsastes zwischen Alter Markt und Dorfstraße in Büchenbach, ein Sachstandsbericht zum Projekt nachhaltige Stadtlogistik, die Bewerbung der Stadt für das Forschungsprojekt ?Ressourcen effiziente Stadtquartiere für die Zukunft?? des Bundesforschungsministeriums sowie Aufstellungs- und Billigungsbeschlüsse für mehrere Bebauungspläne.

?#ErlangenShots? geht in die dritte Runde

Alle guten Dinge sind drei: Nach zwei erfolgreichen Instagram-Ausstellungen startet am Dienstag, 17. April, die dritte Ausstellung der ?besten Bilder? aus Erlangen. Unter dem Hashtag #Erlangen-Shots18 konnten in den letzten Monaten Amateur- und Profifotografen ihren ganz eigenen Blick auf Erlangen posten. Die Ausstellung wird um 19:00 Uhr in den Räumen der Stadtbibliothek von Oberbürgermeister Florian Janik eröffnet.

Aus mehr als 4.000 hochgeladenen Fotos wählte die Jury, bestehend aus dem Stadtoberhaupt, Kunstpalais-Leiterin Amely Deiss, dem Erlanger Nachrichten-Redakteur Stefan Mößler-Rademacher und den Instagramern Michaela von Aichberger und Stefan Sachs, die besten Fotos für die Ausstellung aus. Die Siegerfotos werden bis 5. Juni in der Stadtbibliothek, in den Redaktionsräumen der Erlanger Nachrichten, in der Volkshochschule, in den Plakatvitrinen des Stadtmuseums (Altstädter Kirchplatz) und im im Durchgang des Theaters (2. bis 25. Mai) gezeigt. Info: http://erlangenshots.de.

Gute Zeugnisse für fleißige Deutschlerner

Sie hatten fleißig Deutsch gelernt, ihre Prüfungen bestanden und durften jetzt im club INTERNATIONAL der Volkshochschule Erlangen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen: 12 Asylsuchende aus Äthiopien, Armenien, Aserbeidschan und der Ukraine. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß und vhs-Kurskoordinatorin Sabine Roth überreichten im Rahmen einer kleinen Feier gemeinsam die begehrten Dokumente. Alle Prüflinge hatten die Kurse beim Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde besucht und freuen sich nun auf weiterführenden Unterricht.

Workshop zur Verschönerung des Zollhausplatzes

Wie kann der Zollhausplatz verschönert werden? Um diese Frage zu diskutieren, lädt das Referat für Planen und Bauen der Stadt am Mittwoch, 18. April, um 18:00 Uhr zu einem Bürgerworkshop ein. Die Veranstaltung findet im Vortragssaal des Siemens Healthineers MedMuseum (Gebbertstraße 1) statt. An der Veranstaltung nehmen auch Oberbürgermeister Florian Janik und Bau- und Planungsreferent Josef Weber teil. Wer eine Behinderung hat oder besondere Unterstützung braucht, kann sich unter stadtplanungsamt@stadt.erlangen.de melden.

?Forum Energiewende? über energieeffizientes Planen

Gebäude energetisch klug planen und sanieren ? Das ist das Thema des nächsten ?Forum Energiewende?-Treffens am Montag, 16. April, um 19:30 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule (Friedrichstraße 19). Insbesondere bei der Sanierung und beim Neubau von Gebäuden stehen Bauherren und Gebäudebetreiber vor großen Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Wie man bauphysikalische, (förder-)rechtliche und ästhetische Aspekte hierbei am besten in Einklang bringt, darüber spricht an diesem Abend der Nürnberger Architekt Benjamin Wimmer. Die abschließende Diskussionsrunde leitet Stefan Jessenberger vom Verein Energiewende ER(H)langen e.V. Der Eintritt ist frei.

?Langer Abend? über die Liebe

Um die Liebe im Alter mit ihren oft schwierigen Seiten, vor allem bei Krankheit, geht es in dem 2012 beim Festival in Cannes prämierten Film von Michael Haneke ?Liebe?, den die Volkshochschule Erlangen am Dienstag, 17. April, um 17:30 Uhr im Großen Saal des Wildenstein?schen Palais in der Friedrichstraße 19 zeigt. Der Film mit Louis Trintignant und Isabelle Huppert ist auch der Auftakt für einen ?Langen Abend? zum (Semester)Thema Liebe. Der Eintritt hierzu ist frei, ebenso wie zum 2. Teil des Abends, einer Podiumsdiskussion ab 20:00 Uhr.

Sie geht vielen der Fragen nach, die der Film aufwirft: der Selbstbestimmung im Alter, der Überforderung, sogar der Tötung auf Verlangen. Hierüber sprechen Gudrun Massicot, Ärztin für Psychiatrie, Geriatrie und Palliativmedizin im Klinikum am Europa-Kanal, Ursula Diezel, leitende Koordinatorin des Hospiz Verein und Friederike Leuthe, Leiterin des Bodelschwingh-Hauses in Erlangen. Moderatorin ist die Ärztin und Vorsitzende des Seniorenbeirates Erlangen, Anette Christian. Der Film wird mit deutschen Untertiteln für Hörgeschädigte gezeigt, die Diskussion durch zwei Gebärdendolmetscherinnen begleitet.

Vier Termine für abendliche Trauung im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum öffnet seine Türen erstmals für eine abendliche Trauungsveranstaltung: am Donnerstag, 18. Oktober, können sich zwischen 18:00 und 20:00 Uhr vier Brautpaare im Brunnensaal des Museums das Ja-Wort geben (Erdgeschoss, barrierefrei). Die Vergabe der Termine erfolgt ab Donnerstag, 19. April, ausschließlich persönlich über das Standesamt im Rathaus (2. OG).

Wie die Leiterinnen des Standesamtes und des Stadtmuseums, Heidi Petri und Brigitte Korn, informieren, gibt es für die Hochzeitsgesellschaften im Anschluss die Möglichkeit, im Museumshof oder bei schlechtem Wetter in einem Raum im Erdgeschoss einen kleinen Umtrunk abzuhalten. Für weitere Informationen (keine Anmeldung!) stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standesamtes (Telefon 09131 86-2836, -2507, E-Mail standesamt@stadt.erlangen.de) zur Verfügung.

Teile der Stadtkasse nur eingeschränkt erreichbar

Die Sachgebiete Buchhaltung und Zahlungsverkehr der Stadtkasse sind von Mittwoch bis Freitag, 18. Bis 20. April, nicht oder nur sehr eingeschränkt erreichbar. Grund ist der Umzug der Bereiche innerhalb des Dienstgebäudes (Nägelsbachstraße 40).

Vorsorgevollmacht Thema am Donnerstag

Die Betreuungsstelle der Stadt sowie die Erlanger Betreuungsvereine laden wieder zu einem Vortrag ein. Die Vorsorgevollmacht ist das Thema, über das die Berufsbetreuerin Helga Bohner-Gailer vom Sozialdienst katholischer Frauen am Donnerstag, 19. April, um 16:30 Uhr, spricht. Die Veranstaltung findet im Haus der kirchlichen Dienste (Mozartstraße 29, 2. OG) statt. Ein Aufzug ist vorhanden. Der Eintritt ist frei.

13.04.2018

