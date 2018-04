RathausReport vom 11. April 2018

Gemeinsame Gesundheitskonferenz von Stadt und Landkreis

Zu einer Gemeinsamen Gesundheitskonferenz kommen die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt am Freitag, 13. April, im Bürgertreff Isar 12 (Isarstraße 12) zusammen. Einer Einladung dazu folgt auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß. Thomas Altgeld von der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung und Akademie für Sozialmedizin (Hannover) spricht über ?Gut gemeint heißt nicht gut gemacht! Gesundheitsförderung effektiv gestalten?, außerdem geht es um die Vorstellung von Fördertöpfen im Bereich der Gesundheitsförderung.

Veranstalter der Gemeinsamen Gesundheitskonferenz ist die Gesundheitsregionplus, in der sich Stadt und Landkreis zur Gesundheitsförderung zusammengeschlossen haben.

Kulturreferentin eröffnet kunst&gesund-Festival

Welche Rolle spielt die Kunst im Hinblick auf die Gesundheit? Mit dieser Frage setzt sich das Festival ?kunst&gesund? des Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte e. V. auseinander ? in Vorträgen, Tagungen, Ausstellungen, Performances, Lesungen, Konzerten und Workshops wird der Gesundheitsbegriff künstlerisch hinterfragt und die Bedeutung der Künste für die Gesundheit thematisiert. Die lokale Eröffnung des Festivals findet am Freitag, 13. April, im Siemens Healthineers MedMuseum (Gebberstraße 1) durch die Referentin für Bildung, Kultur und Jugend, Anke Steinert-Neuwirth, statt. ?X-Ray Hydra: Klingende Röntgenstrahlen ? From X-Rays to Music?, ein Konzert mit Volkmar Studtrucker (Komposition und Piano), Johannes Göller (Kontrabass) und Hans-Peter Albrecht (Schlagzeug) ist an diesem Abend zu hören.

Bis Juli werden in der Gesundheitsstadt Erlangen in Kooperation zahlreicher Einrichtungen unterschiedlichste Programmformate zum Thema ?kunst&gesund? stattfinden. Beteiligte sind unter anderem das Kulturamt, das Kunstpalais, die Jugendkunstschule, die Sing- und Musikschule, der Kulturpunkt Bruck, die Volkshochschule, das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (ZSL) e. V., WABE e. V. sowie der Verein Dreycedern e. V. Info und komplettes Programm:www.kunst-und-gesund.de.

Die Resistenza und das Massaker von Cumiana

In seinem Buch ?Covo di banditi? beschreibt der Historiker Marco Comello aus der italienischen Freundschaftsstadt Cumiana eines der größten Massaker während der deutschen Besetzung Italiens: 51 Zivilisten werden als Vergeltung für eine Partisanen-Operation erschossen. Er ist am Freitag, 13. April, um 20:00 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek und stellt sein Buch vor.

Im Herbst 1999 erhob die Turiner Militärstaatsanwaltschaft in dieser Sache Anklage gegen Anton Renninger aus Erlangen. Nach Zeugenaussagen war er damals mit einer italienischen SS-Einheit unter deutschem Kommando in Cumiana. Renninger starb im April 2000, bevor der Prozess beendet werden konnte. Besuche und Recherchen des Erlanger Bündnis für den Frieden und des Vereins zur Förderung alternativer Medien in Cumiana im Jahr 2000 waren der Ursprung für eine Städtefreundschaft zwischen Cumiana und Erlangen. Einleitend gibt es einen kurzen historischen Überblick zur Resistenza und der damaligen Situation in Italien.

Hol- und Bringzone für Loschge-Grundschule

Immer häufiger werden Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht und abgeholt. Der morgendliche Hol- und Bringverkehr vor den Schulen führt zu Verkehrschaos und zu erheblichen Behinderungen und Gefährdungen der Kinder. Gemeinsam mit Polizei, Schulverwaltungsamt sowie der Abteilung Verkehrsplanung der Stadtverwaltung hat die Loschge-Grundschule deshalb ein Konzept für eine Hol- und Bringzone am Theaterplatz entwickelt. Sie wird am Montag, 16. April, von Schulleiter Harald Egelseer sowie Verantwortlichen der Stadtverwaltung offiziell in Betrieb genommen.

Am Parkplatz am Theaterplatz werden fünf Stellplätze mit einem eigens entworfenen Hinweisschild zur Hol- und Bringzone ausgewiesen. Werktags von 7:00 bis 13:30 Uhr ist durch ein eingeschränktes Halteverbot ein dreiminütiges Halten zum Ein- und Aussteigen der Schulkinder erlaubt. Vom Parkplatz aus sollen die Kinder die restliche Strecke zur Schule alleine laufen.

Die Ergebnisse der Schulwegbefragung der Stadt zur Loschge-Grundschule haben ergeben, dass 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler regelmäßig mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Im Vergleich zu den anderen Erlanger Schulen ist dieser Anteil deutlich höher. Auch bei Beobachtungen vor Ort konnten erhebliche Behinderungen und zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung zu Schulbeginn bzw. zu den Schulenden durch motorisierte Eltern-Bring- bzw. Hol-Verkehre (Parken auf Gehwegen und in Halteverboten) in der Loschgestraße festgestellt werden.

Brucker sind zur Bürgerversammlung eingeladen

Zur Bürgerversammlung für den Stadtteil Bruck lädt die Stadt am Donnerstag, 19. April, um 20:00 Uhr in die Max-und-Justine-Elsner-Schule (Sandbergstraße 5, Aula) ein. Die Leitung der Veranstaltung, bei der es vorrangig um kommunale Angelegenheiten des Stadtteils geht, hat Oberbürgermeister Florian Janik. Wie immer besteht dabei die Möglichkeit Fragen zu stellen und Anträge an den Stadtrat zu formulieren. Themen und Fragen können auch schon vorab eingereicht werden (E-Mail buergermeister-und-presseamt@stadt.erlangen.de). Wer eine Behinderung hat oder besondere Unterstützung braucht, kann sich ebenfalls unter dieser Adresse melden.

Internationale Sprachprüfungseinrichtungen zu Gast an der vhs

Der Bayerische Volkshochschulverband (bvv) lädt an diesem Samstag zum ?Fachtag Sprachprüfungen? an die Volkshochschule Erlangen ein. Etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch Gäste aus England und Spanien, erwarten vhs-Direktor Markus Bassenhorst und sein Vize, Sprachenbereichschef Reinhard Beer, dazu in der Friedrichstraße.

Im Mittelpunkt des ganztägigen Expertentreffens stehen der Informationsaustausch beispielsweise über neue Prüfungsformate, über Möglichkeiten zur Einbindung der Prüfungsthematik in den Unterricht und andere aktuelle Fragen. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung dem vhs-Mitarbeiter- und Dozententeam unkompliziert Gelegenheit, sich ausführlich über das gesamte Angebotsspektrum der Prüfungsinstitutionen zu informieren. Beer, selbst Prüfungsbeauftragter und auch Referent bei der Tagung, zeigte sich über die große Nachfrage erfreut. Sie unterstreiche die Wertschätzung, die die vhs Erlangen als bvv-Prüfungskompetenzzentrum für Sprachen in Fachkreisen genieße.

Schutz vor Datenkraken

Sie ist, frei nach Goethe, eine der wichtigsten Fragen unserer digitalen Zeit: ?Sag, wie hast Du?s mit dem Datenschutz?? Martin Haseneyer, erfahrener Software-Entwickler, Datenanalyst und Dozent, spricht im Auftrag der Volkshochschule Erlangen am Freitag, 13. April, um 19:30 Uhr im Egloffstein?schen Palais, Friedrichstraße 17, über Möglichkeiten, elektronisch erfasste Daten und Privatsphäre so gut wie möglich vor Datenkraken in Sicherheit zu bringen. Ein für jedermann empfehlenswerter Infoabend. Der Eintritt ist frei.

Ideenbörse für die Partnerschaft mit Bozen

Der Stadtrat hat im März einstimmig beschlossen, mit Bozen (Italien) eine Städtepartnerschaft einzugehen. Die Landeshauptstadt Südtirols war die Heimat des 2017 seliggesprochenen Josef Mayr-Nusser, der wegen der Verweigerung des Führer-Eids vom NS-Regime zum Tode verurteilt wurde und im Februar 1945 beim Transport per Viehwaggon ins KZ Dachau an Entkräftung auf dem Bahnhof Erlangen verstarb. An den Widerstandskämpfer erinnert in der Hugenottenstadt ein nach ihm benannter Weg und die mittlerweile nach Baiersdorf umgezogene Fachakademie für Sozialpädagogik trägt ebenfalls den Namen des Märtyrers.

Neben der gemeinsamen Geschichte verbindet die Städte vieles im Bereich Bildung, Inklusion, Integration, Kultur und Sport. Von besonderer Bedeutung wird aber sicher die breite Beteiligung beider Stadtgesellschaften am lebendigen Austausch, damit eine echte Bürgerpartnerschaft entstehen kann. Möglichkeiten und Ideen in diesem Zusammenhang zu diskutieren, besteht deshalb erstmals am Donnerstag, 19. April, um 18:00 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule (Friedrichstraße 19). Das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt lädt alle an der Zusammenarbeit mit Bozen interessierten Erlanger herzlich ein.

Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet

Die Stadtverwaltung hat wieder mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Gemeinsam mit dem Personalrat dankte Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens für den Einsatz in den jeweiligen Bereichen. Gute Wünsche für den neuen Lebensabschnitt gab es für Ewald Hausmann (Abteilung Stadtgrün), Petra Uck (Stadtjugendamt), Margaretha Keller (Amt für Gebäudemanagement) sowie Georg Maderer (Städtische Sing- und Musikschule).

Rathaus wird zum Trainingsobjekt für Feuerwehr

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ? die Feuerwehr der Hugenottenstadt ? führt an diesem und den nächsten zwei Samstagen (14., 21. und 28. April) Übungen im Rathaus durch. Dabei wird auch künstlicher Rauch eingesetzt. Im Mittelpunkt steht für die Einsatzkräfte das Vorgehen bei Bränden in Hochhäusern.

Sirenen heulen nächsten Mittwoch zur Probe

Nächsten Mittwoch, am 18. April, heulen gegen 11:00 Uhr die Sirenen im Stadtgebiet: Wie das kommunale Amt für Brand- und Katastrophenschutz mitteilt, findet dann ein landesweiter Probealarm (einminütiger Heulton) statt, an dem sich die Hugenottenstadt beteiligt. Im Ernstfall signalisiert dies: Radiogeräte anschalten und auf Warnhinweise achten! Gefahrensituation!

Medizin und Gesundheit: Preisträger gesucht

Der Verein ?Gesundheit & Medizin in Erlangen e. V.? will die Gesundheitsförderung und Prävention in Erlangen stärken und schreibt erneut den Erlanger Medizinpreis in den Kategorien ?Gesundheitsförderung und Prävention? sowie ?Medizinische Versorgung? aus. Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, wenn sie mit innovativen Projekten oder Ideen dazu beitragen, die Gesundheitsförderung und Prävention sowie die medizinische Versorgung der Menschen in Erlangen zu verbessern oder die Diagnose- und Untersuchungsmethoden voranzubringen. Ehrenamtliches Engagement wird besonders gewürdigt.

Die Preise sind mit jeweils 500 Euro dotiert. Dazu erhält jeder Preisträger eine repräsentative Urkunde. Einsendeschluss ist der 11. Juni. Bewerbungen sind zu richten an die Geschäftsstelle des Vereins ?Gesundheit & Medizin in Erlangen e. V.?, Bürgermeister- und Presseamt, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, Telefon 09131 86-2589, Fax 09131 86-2995, E-Mail presse@stadt.erlangen.de). Für die Bewerbung genügt eine kurze und formlose Beschreibung der Tätigkeit bzw. des Projekts.

Sperrung in der Willi-Grasser-Straße

Die Willi-Grasser-Straße in Frauenaurach ist, auf Höhe Hausnummer 22, von Montag, 16. April, bis Freitag, 27. April, gesperrt. Der Grund, so informiert das Referat für Planen und Bauen der Stadt, sind Kanalanschlussarbeiten.

