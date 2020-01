Protest gegen Siemens in Erlangen: Klima-Aktivisten kleben sich an Eingangstür

Die Gruppe "Extinction Rebellion"protestierte am Donnerstag (16. Januar 2020) vor dem Siemens-Standort in Erlangen. Die Umweltschützer hefteten sich mit Klebstoff an einen Eingang des Gebäudes, wie die Polizei mitteilte. 10 bis 15 Aktivisten nahmen an dem Protest teil. Es ist nicht die einzige Aktion in Deutschland: In der Bundesrepublik gibt es eine Vielzahl vergleichbarer Proteste.

Siemens-Chef Joe Kaeser hatte erst am Sonntag (12. Januar 2020) mitgeteilt, dass der Konzern an einer Zulieferung für ein Kohlebergwerk in Australien ungeachtet der Proteste von Umwelt- und Klimaschützern festhält.