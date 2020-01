Das letzte Päckchen, das in der Poststelle bei "Textil Zürl" in Mühlhausen übergeben wurde, ging an das Rathaus. Bürgermeister Klaus Faatz sagte bei der Übergabe: "Wir haben alles versucht, um einen Nachfolger zu finden." Was diese Sorge betrifft, konnte Helmut Muhr, regionaler Politikbeauftragter d...