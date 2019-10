Poolparty als Höhepunkt des Jubiläums

Bäderleiter Patrick Geiger war mehr als zufrieden. Trotz des schönen Wetters strömten am Sonntag rund 1500 Gäste ins Freizeitbad Atlantis. Viele kamen auch, um mit einer Poolparty den Höhepunkt des 30. Jubiläumsjahres zu erleben. Verpflichtet worden war das Zephyrus-Discoteam aus Oerlinghausen, das sich auf solche Aktionen in Bädern spezialisiert hat. Spiele und Wettbewerbe mit Kindern und Jugendlichen kamen offenbar sehr gut an, "es wurde kräftig Stimmung gemacht", schildert Geiger seine Eindrücke. Heuer liegt das Atlantis bereits gut 17 000 Gäste über dem Zeitpunkt des Vorjahres. Das gesamte Jahr 2018 über wurden 350 000 Badegäste gezählt, inklusive Sauna.