Herzogenaurach: "Trick or treat" - Dreiste Trickdiebe bestehlen Senior an Halloween - Zeugen gesucht

Gegen 19:00 Uhr klingelte der unbekannte Täter in Begleitung von drei Kindern (etwa 3-10 Jahre alt) an der Tür eines älteren Mannes am Lindenweg. Alle vier Personen waren halloweentypisch verkleidet, geschminkt und maskiert. Nachdem der Hauseigentümer die Tür öffnete, fragten die Kinder nach "Süßes oder Saures".

Da der Senior keinerlei Süßigkeiten zuhause hatte, bat der verkleidete Mann um ein Glas Wasser für seine Kinder. Während sich der Senior mit den Kindern in die Küche begab, begab sich der Unbekannte unbemerkt ins Obergeschoss und entwendete aus einem Schreibtisch mehrende tausend Euro. Im Anschluss verließen die Personen das Gebäude. Erst nachdem sie verschwunden waren, bemerkte der Senior den dreisten Diebstahl und verständigte die Polizei.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Trickdiebstahl der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

