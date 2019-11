Herzogenaurach vor 16 Minuten

Herzogenaurach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Herzogenaurach (ots) - In den gestrigen Abendstunden (07.11.2019) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise.