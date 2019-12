Herzogenaurach vor 1 Stunde

Herzogenaurach: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Herzogenaurach (ots) - In der vergangenen Nacht (04./05.12.19) brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Münchaurach ein. Die Polizei sucht Zeugen.