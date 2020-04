Herzogenaurach vor 3 Stunden

Herzogenaurach: Corona-Party in Wohnung aufgelöst

Herzogenaurach (ots) - Am Montagnachmittag (06.04.2020) trafen sich mehrere Jugendliche in einer Privatwohnung in Herzogenaurach. Bei einer Kontrolle wurden zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Gegen 13:45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine sog. Corona-Party in der Nutzungstraße. Die Polizei stellte daraufhin 11 Jugendliche fest, die gemeinsam im Wohnzimmer zusammensaßen.