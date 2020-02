Höchstadt/Aisch: Polizei beendet Veranstaltung in Röttenbach

Am Samstag erlangte die Polizei Kenntnis darüber, dass in dem Etablissement am Forstacker eine Veranstaltung stattfinden soll. Da bekannt war, dass dem Betreiber des Clubs bislang keine baurechtliche Nutzungsänderung für die Räumlichkeiten erteilt worden war und er auch kein Gewerbe angemeldet hat, wurde die Swinger-Party durch mehrere örtliche Streifen aufgelöst.

Der Einwand des Betreibers, es würde sich um eine reine Privatparty handeln, konnte widerlegt werden, da hierfür Eintritt bezahlt werden musste.

Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch prüft derzeit u.a. Gewerbe, Bau- und Gaststättenrechtliche Verstöße.

