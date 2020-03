Höchstadt an der Aisch vor 38 Minuten

Höchstadt an der Aisch: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Höchstadt an der Aisch (ots) - Am Freitagnachmittag (13.03.2020) brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Hemhofen ein. Die Polizei sucht Zeugen.