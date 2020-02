Erlangen: Zeugen nach Einbruch in Erlangen gesucht

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr auf unbekannte Weise in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße 2 ein. In der Wohnung wurde offenbar gezielt nach Wertgegenständen gesucht.

Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen verdächtige Personen zur relevanten Tatzeit aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

