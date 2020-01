Erlangen: Zeugen für Einbruch in Alterlangen gesucht

Der Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 20:15 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zu dem Wohnhaus in der Steinforststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete der Täter im Haus Bargeld. Der Sachschaden am Kellerfenster schlägt mit etwa 200 Euro zu Buche.

Die Spurensicherung am Tatort führten Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken durch. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei wenden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell