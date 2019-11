Erlangen: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Der Täter machte sich in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr an der Wohnungstür in dem Mehrparteienhaus in der Stubenlohstraße (zw. Luitpoldstraße und Feldstraße) zu schaffen. Letztlich gelang es dem Unbekannten nicht, in die Wohnung einzudringen, allerdings versursachte er einen entsprechenden Sachschaden an der Tür.

Die Erlanger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

