Erlangen: Versuchter Pkw-Aufbruch in Büchenbach - Zeugenaufruf

Eine Anwohnerin hatte gegen 23:15 Uhr beobachten können, wie sich zwei Männer an einem VW Caddy im Würzburger Ring zu schaffen machten. Als an dem Fahrzeug die Alarmanlage auslöste, flüchteten die beiden mutmaßlichen Aufbrecher in unbekannte Richtung. Die Abgabe einer aussagekräftigen Personenbeschreibung war der Zeugin nicht möglich.

An dem VW Caddy konnten entsprechende Aufbruchsspuren festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung an dem Fahrzeug.

Zeugen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell