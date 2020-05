Erlangen: Vermisster Sabri K. tot aufgefunden

Ein Angler hatte in den Nachmittagsstunden eine männliche Leiche in einem dicht bewachsenen Gelände an der Thalermühlstraße gefunden. Beamte der Erlanger Kriminalpolizei übernahmen die weiteren Ermittlungen und konnten den Verstorbenen als den vermissten Sabri K. identifizieren.

Nach einer durchgeführten Obduktion können die Ermittler ausschließen, dass Sabri K. Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

