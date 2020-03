Erlangen: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug - Drei Personen leicht verletzt

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein Streifenwagen in Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich Paul-Gossen-/Koldestraße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Audi A 6. Durch den Anprall wurde der Audi zur Seite an einen Lampenmast geschleudert.

Zwei hinter dem Lampenmast an einem Fußgängerüberweg wartende Fahrradfahrer wurden zum Glück nicht verletzt. Allerdings beschädigte ein vom Lampenmast herabfallendes Plakat eines der Fahrräder.

Die beiden Beamten im Streifenfahrzeug wurden verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Audi wurde ebenfalls leicht verletzt und begibt sich laut ihren Angaben eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Audifahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Erlanger Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und die Erlanger Feuerwehr half mit sechs Einsatzkräften bei der Verkehrssicherung. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell