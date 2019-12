Erlangen: Unbekannte sprengten Geldautomat - Polizei bittet um Hinweise

Gegen 07:00 Uhr meldete ein Zeuge starke Beschädigungen in der SB-Filiale einer Bank in der Karlsbader Straße. Eine Streife der Erlanger Polizei stellte anschließend fest, dass in dem Serviceraum der Bank offensichtlich eine Explosion ausgelöst worden war, um den Geldautomaten zu öffnen. Sowohl die Räumlichkeit der Bankfiliale sowie der dort befindliche Geldautomat wiesen starke Beschädigungen auf. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern allerdings nicht, an das Bargeld des Automaten zu gelangen.

Aus Sicherheitsgründen evakuierten Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst angrenzende Wohnungen und lüfteten den SB-Bereich. Anschließend nahmen Beamte der Kriminalpolizei Erlangen ihre Arbeit am Tatort auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus, die im Zeitraum von 03:45 Uhr bis 07:00 Uhr die Explosion in der SB-Filiale auslösten.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zur Identität oder zum Fluchtweg der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

