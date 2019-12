Erlangen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn

Gegen 07:30 Uhr kam ein Pkw (Toyota), der in Richtung Regensburg fuhr, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß in die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb dort stark unfallbeschädigt stehen. Ein nachfolgender Pkw (VW Passat) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das auf der linken Spur stehende Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer des Toyota, der bereits aus dem Wagen ausgestiegen war, weggeschleudert und so schwer verletzt, das er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Toyota wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 40-jährige Fahrer des VW Passat wurde leicht verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über einen Parkplatz ausgeleitet. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell