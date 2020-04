Erlangen: Schleierfahndern gehen illegal Eingereiste ins Netz

Gegen 22:45 Uhr kontrollierte die Zivilstreife im Rahmen der Schleierfahndung an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord einen VW Kleinwagen, welcher in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass zwei der vier Personen im Fahrzeug lediglich türkische Personalausweise vorzeigen konnten. Sie gaben an, zuvor in einem Lkw illegal eingereist zu sein. In Passau seien sie dann von den zwei Männern im Kleinwagen mitgenommen worden.

Gegen die zwei mutmaßlich illegal eingereisten Männer im Alter von 22 und 30 Jahren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Einreise ein. Im Anschluss verbrachten sie die Männer in eine zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Der 24-jährige Fahrer des Kleinwagens und sein gleichaltriger Beifahrer müssen sich wegen des Verdachts der Schleusung verantworten. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Marc Siegl/n

