Erlangen: Schadensträchtige Diebstähle von Fahrzeugteilen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Das Duo brach in der Zeit zwischen 23:30 Uhr (Mi) und 01:30 Uhr (Do) insgesamt neun, auf dem Betriebsgelände in der Frauenauracher Straße abgestellte, Neufahrzeuge auf. Anschließend bauten die Täter die Frontscheinwerfer aus den Pkws und entwendeten diese. Die Fahrzeugteile haben einen Gesamtwert von etwa 100.000 EUR. Das Duo flüchtete unerkannt mit dem Diebesgut.

Anhand vorhandener Videoaufzeichnungen können die unbekannten Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 170-175cm groß, schlank, trug beige/braune Hose, dunkle Handschuhe, grauer Kapuzenpullover, Sturmhaube/dunkler Schal bis kurz unter die Augen.

Täter 2: ca. 170-175cm groß, schlank, dunkle Bekleidung, dunkle Turnschuhe mit weißen Applikationen, Mütze.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die weiteren Ermittlungen liegen in der Zuständigkeit des Fachkommissariats für Einbruchsdelikte der Kriminalpolizei Erlangen.

Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Möglicherweise fielen Passanten schon vor der Tatzeit zwei Männer auf, die sich im Stadtteil Büchenbach, insbesondere in den dortigen Gewerbegebieten, oder im Bereich der Frauenauracher Straße aufgehalten haben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

