Erlangen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Werkstatt

Die unbekannten Täter drangen zwischen 18:30 Uhr (Do) und 07:00 Uhr (Fr) über ein Fenster in das Werkstattgebäude in der Goerdelerstraße ein. Aus den Räumlichkeiten des Betriebs entwendeten die Einbrecher unter anderem einen Tresorwürfel und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gemeldet werden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell