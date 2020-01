Erlangen: POL-MFR: (91) Einbrecher drang in Wohnung ein - Polizei bittet um Hinweise

Der Täter gelangte offensichtlich in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr über ein Fenster in die im Hochparterre gelegene Wohnung im Fürstenweg. Aus der Wohnung entwendete der Einbrecher Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Spuren in der Wohnung wurden vom Kriminaldauerdienst Mittelfranken gesichert.

Verdächtige Wahrnehmungen aus dem Bereich Fürstenweg/Buckenhofer Weg können dem Kriminaldauerdienst gemeldet werden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

