Erlangen: POL-MFR: (248)Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Der oder die unbekannten Täter versuchten im Zeitraum von Mittwoch (19.02.2020) 19:30 Uhr bis Donnerstag (20.02.2020) 14:00 Uhr eine Haustüre in der Marie-Curie-Straße aufzuhebeln. In das Haus einzudringen gelang ihnen nicht, jedoch entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Erlanger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell