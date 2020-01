Erlangen vor 47 Minuten

Erlangen: POL-MFR: (21) Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung in Baiersdorf gesucht

Erlangen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (04.01.2020) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Baiersdorfer Innenstadt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.