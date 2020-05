Erlangen vor 35 Minuten

Erlangen: Mann stürzte in die Regnitz - Leichnam des 39-Jährigen aufgefunden

Erlangen (ots) - Wie mit Meldung 536 berichtet, war am 22.04.2020 ein 39-jähriger Mann in Erlangen in die Regnitz gestürzt. Zwischenzeitlich konnte der Leichnam des Verunglückten aufgefunden werden.