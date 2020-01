Erlangen: Kriminalpolizei ermittelt nach Küchenbrand

Über die Leitstelle der Feuerwehr war die Erlanger Polizei gegen Mitternacht darüber informiert worden, dass es in einem Wohnanwesen in der Bayreuther Straße zu einem Brand gekommen sei. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass in der Küche einer dortigen Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Die anwesenden Bewohner des Hauses konnten durch die Rettungskräfte evakuiert und versorgt werden. Streifen der Erlanger Polizei sperrten den betroffenen Abschnitt der Bayreuther Straße für die Dauer der Löscharbeiten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es durch den Brand nicht zu verletzten Personen. Die 59-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestätigte sich entgegen der ersten Annahme jedoch nicht. In der Wohnung selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Derzeit ist diese nicht bewohnbar.

Brandermittler der Kriminalpolizei Erlangen nehmen heute Vormittag (24.01.2020) die Arbeit am Brandort auf, um die Ursache für den Küchenbrand zu untersuchen.

