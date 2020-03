Erlangen: Graffitisprayer festgenommen

Bereits im Februar stellte ein Bauunternehmen fest, dass Sprayer großflächig die am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen neu errichteten Schallschutzwände besprüht hatten. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden.

Allerdings wollten die Täter den 40-Meter-langen Schriftzug offensichtlich noch weiter ausmalen und "verzieren". So bemerkten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen am 08.03.2020 um 02:10 Uhr junge Männer im Bereich der Großbaustelle am Autobahnkreuz. Diese arbeiteten mit Spraydosen weiter an dem Graffiti-Tag.

Mit Unterstützung weiterer Erlanger Zivilkräfte gelang den Polizeibeamten die Festnahme von drei Sprayern im Alter von 19, 20 und 25 Jahren. Am Tatort konnten mehrere Spraydosen sichergestellt werden.

Die Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren wg. Sachbeschädigung und möglichen Schadensersatzforderungen durch das geschädigte Unternehmen.

Ob die Täter für weitere Schmierereien in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Stefan Bauer

