Erlangen: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Gegen 19:15 Uhr sprach ein unbekannter Mann zwei Schüler (Mädchen und Junge) in der Allee am Röthelheimpark an und beleidigte sie. Im Anschluss daran zeigte er sich den beiden in schamverletzender Art und Weise.

Die Kinder reagierten genau richtig. Sie gingen sofort weiter und kontaktierten umgehend per Notruf die Polizei.

Die Fahndung nach dem Unbekannten brachte keinen Erfolg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Vermutlich deutsch, ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dickliche Figur. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine dunkle Jacke und darunter einen grauen Kapuzenpullover.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell