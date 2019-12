Erlangen: Einbruch in Seniorenheim - Zeugen gesucht

Gegen 23:20 Uhr brachen zwei Männer die Seitentür eines Seniorenheims in der Marie-Curie-Straße auf und gelangten so in den Eingangsbereich des Wohnheims. Ein Zeuge bemerkte die beiden Männer, woraufhin diese ohne Beute die Flucht in östliche Richtung ergriffen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro an der beschädigten Tür.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, glatte kurze Haare, ohne Bart, trug ein rotes T-Shirt und eine dunkle Jacke mit Tarnmuster (Camouflagejacke)

Täter 2: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

