Erlangen: Einbruch in Industrieanlagenfirma - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu der Firma im Gewerbegebiet Weinstraße. Zudem wurde ein vor der Firma abgestellter Transporter der Marke Volkswagen angegangen und versucht aufzubrechen. Insgesamt stahlen die Einbrecher zehn, teils hydraulische, Werkzeugmaschinen im Wert von knapp 15.000 EUR. Sie hinterließen außerdem einen Sachschaden von etwa 1.500 EUR.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Hinweistelefon der Kriminalpolizei Erlangen unter Telefon 0911 2112 - 3333 in Verbindung setzen.

