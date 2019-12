Erlangen: Einbrecher scheiterten an Terrassentür

Die Einbrecher versuchten sich über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Humboldtstraße zu verschaffen. Letztlich scheiterten die Unbekannten jedoch an der massiven Terrassentür, sodass sie nicht in das Gebäude gelangten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell