Erlangen: Brand im Bezirksklinikum

Gegen 15:50 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache eine Holzhütte, welche an ein Gebäude des Klinikums angrenzt in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren und Einsatzkräften der Polizei stand die Hütte bereits in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr gelang es das Übergreifen des Feuers auf die darüber liegenden Stationen zu verhindern. Die Patienten der betroffenen Stationen wurden für die Dauer der Löscharbeiten innerhalb des Hauses in Sicherheit gebracht. Gegen 16:05 Uhr war das Feuer gelöscht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Einige Patientenzimmer sind aufgrund der Rauch- und Hitzeentwicklung derzeit nicht bewohnbar, sodass die jeweiligen Patienten in andere Stationen verlegt wurden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Übernahme erster kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Ort. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand möglicherweise vorsätzlich herbeigeführt wurde. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell