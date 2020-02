Erlangen vor 58 Minuten

Erlangen: Bei Fahndungskontrolle im grenznahen Bereich gestohlene Baumaschine aufgefunden

Erlangen (ots) - Am Mittwochmorgen (26.02.2020) kontrollierte eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der A6 in Richtung Bundesgrenze einen Pkw. In diesem fanden die Beamten eine Baumaschine, die mutmaßlich von einer mittelfränkischen Baustelle gestohlen wurde.